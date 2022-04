Shaila Dúrcal y Carmen Morales no están en absoluto enfrentadas. Hace unos días, la revista Diez Minutos publicaba un reportaje en el que se apuntaba que las dos hermanas estaban aspirando a interpretar el papel de su madre en una película de su vida que se está preparando con motivo del decimosexto aniversario de su muerte.

Según apuntaba la noticia, Carmen Morales era la favorita de la productora para dar vida a la mítica cantante, lo que además supondría su regreso a la pantalla por la puerta grande. De hecho, incluso se afirmaba que la hija mayor de Rocío Dúrcal ya se estaba preparando para el papel. Debido a esta presunta polémica, se apuntaba que la productora estaría pensando en un doble rol, esto es, que una de las hermanas interpretase a la cantante en su juventud -en este caso Carmen- y otra en su etapa más madura -Shaila-.

La propia Shaila quiso zanjar este tipo de especulaciones que apuntaban a una presunta mala relación con su hermana y lo hizo de una manera muy original. La hija menor de Rocío Dúrcal compartió en su cuenta de Instagram un storie en blanco y negro en el que aparecían ambas con los puños levantados, simulando un combate de lucha.

En declaraciones a la Agencia Gtres, tanto Shaila como Carmen han querido recalcar que entre ellas no hay enfrentamientos. “Has visto nuestro Instagram. Queda dicho. Hay ciertas cosas de las que es mejor reírse”, ha dicho Carmen, que desconoce de dónde ha podido salir esta información: “pues no lo sé, no lo sé. Pero vamos, creo que vosotros lo sabréis mejor que nadie. Es de primero de carrera, contrastar la noticia antes de publicar. Somos súper accesibles, todo el mundo tiene nuestros teléfonos”, ha dicho.

Por su parte, Shaila ha asegurado en estos casos es mejor no tomarse las cosas en serio, sino con sentido del humor: “hay que ser positivo y reírse de estas cosas que salen. Nos hizo mucha gracia, porque estas cosas suceden, pero no hay que crear malos entendidos. Yo siempre defiendo mucho la carrera de periodismo y no hay que hacer esas cosas, porque confundes a la gente y tenemos cosas maravillosas que comunicar siempre, y ya sabéis que tenemos muy bonita relación con vosotros”, ha comentado. “En redes sociales y nuestros fans que se lo toman con humor y eso es lo que nos gusta, compartir esos momentos dentro de la noticia negativa, que estaba todo el mundo asustado, pero bueno. Nosotros somos alegres, positivas. Creo que ya mucha negatividad hoy en día. Nos debemos a las cámaras a la gente. Es bonito tener clara comunicación con vosotros, con nuestros fans para que no se preocupen y hay que contar las cosas que tenemos entre manos”, ha dejado claro la hija menor de Rocío Dúrcal.

Lo que no han querido concretar es más detalles sobre este proyecto: “es que no podemos decir ni mu”, ha sentenciado Carmen. “Hay muchos proyectos, hay muchas cosas que queremos hacer. Lo principal, que me da mucho gusto, es que puedo estar aquí con mi hermana en esta época y que podemos contarnos todo eso, todas las cosas que queremos hacer, los proyectos que puede haber y bueno, ya iréis enterando porque sois vosotros los primeros, siempre que cuando tenemos algo siempre nos gusta compartirlo con vosotros”, ha explicado Shaila.

Sin más información por ahora sobre este proyecto, lo que sí se sabe es que el guion del filme estará basado en la obra que escribió José Aguilar sobre la vida de Rocío Dúrcal. Este texto ya fue, hace algunos años, base para la miniserie sobre la cantante que emitió Telecinco. Un proyecto en el que Norma Ruiz fue la encargada de dar vida a la artista, después de que Carmen Morales rechazara participar.