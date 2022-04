Carmen Morales y Shaila Dúrcal, enfrentadas por interpretar a su madre

Carmen Morales y Shaila Dúrcal atraviesan un momento complicado en su relación. Según ha publicado en exclusiva la revista Diez Minutos, ambas hermanas están enfrentadas por un tema profesional. A raíz del aniversario de la muerte de su madre hace dieciséis años, Sony Music está planeando rodar una película sobre su vida. Un ambicioso proyecto que no solo abarcaría su faceta profesional y su prolífica carrera, sino también su vida personal.

Una gran noticia para la familia que, sin embargo, ha provocado un conflicto entre sus dos hijas, Carmen Morales y Shaila Dúrcal. Y es que tanto Carmen como Shaila están intentando hacerse con el papel de su madre.

Por el momento, parece que Carmen Morales es la favorita de la productora. La hija mayor de la artista lleva ya una década sin participar en ninguna obra, de manera que esta podría ser la ocasión perfecta para su vuelta a la pantalla. De hecho, según apunta la revista, Carmen ya se está preparando para el papel. No obstante, la productora quiere evitar que haya enfrentamientos entre las hermanas y, por eso, se estaría planteando contar con ambas, para que cada una interprete a Rocío Dúrcal en una etapa de su vida, lo que sería una solución perfecta para que no haya disputas. En este caso, sería Carmen quien se pondría en la piel de la Rocío más joven -a pesar de ser la hermana mayor-, mientras que Shaila hará lo propio en su madurez. Por su parte, Shaila también está muy ilusionada por poder volver a los escenarios. No obstante, todavía es pronto para conocer más detalles.

El guion de la película estará basado en el texto que José Aguilar escribió sobre la vida de Rocío Dúrcal y que ya fue la pauta para la miniserie sobre la artista que emitió Telecinco en el año 2011. Un proyecto en el que, por cierto, se le ofreció el papel principal a Carmen Morales, pero esta lo rechazó y fue a parar a la actriz Norma Ruiz junto con Josep Linuesa en el papel de su marido, Antonio Morales ‘Junior’.

No es la primera vez que Carmen Morales y Shaila Dúrcal tienen algún tipo de desencuentro. En el pasado, Carmen mantuvo una disputa con su padre Antonio Morales por cuestiones relacionadas con la herencia, pero en los últimos tiempos la relación entre las hermanas había mejorado. De hecho, Shaila se instaló hace algunos meses con su marido en Madrid y ha sido un importante apoyo para su hermana en la crisis matrimonial que vivió con su marido, Luis Guerra, y que el matrimonio afortunadamente ya ha logrado superar.

Hace algún tiempo, la propia Shaila Dúrcal habló de un proyecto en el que ambas hermanas estaban trabajando aunque por ahora no hay más detalles sobre este tema. Eso sí, declaró que las dos estaban muy ilusionadas con ello.