La plaza de toros de Valencia acogerá este 7 de septiembre el concierto que Isabel Pantoja realizará en el marco de su gira por los 50 años en la industria de la música. Cabe reseñar que esta actuación contará con una invitada de lo más especial: Shaila Dúrcal. Ambas se subirán al escenario para unir sus voces y deleitar a los allí presentes con su música.

Antes de que llegue el gran día, ambas cantantes han tenido un encuentro en el que el cariño y la buena sintonía han marcado la tónica de una cita entre amigas muy esperada.

Shaila Dúrcal paseando. (Foto: Gtres)

«Estoy nerviosa por la colaboración y emocionada de estar aquí en mi Valencia que hace mucho que no venía. Estoy en casa porque estoy en España rodeada de vosotros, de los míos, de mi gente y trabajando en lo que más amo que es la música», ha comentado Shaila a los medios de comunicación minutos antes de su cena con la tonadillera.

¿Cómo surgió la colaboración?

Al ser preguntada sobre cómo surgió la colaboración, la cantante se ha mostrado muy emocionada. «Alguien me preguntó sobre ella y hablé muy bonito desde el corazón y se puso en contacto conmigo y me dio las gracias y me quiso invitar. Yo al ser la pequeña no conviví tanto con ella y me gustaría que me cuente cositas y recordar cómo lo pasaban ella y mi madre», ha explicado.

Shaila Dúrcal también ha hablado sobre la relación que tenían su madre, Rocío Durcal, y la intérprete de Marinero de luces. «Ellas eran amigas y creo que era muy bonita la época donde podían ir por toda España de una forma muy cercana al público y verla hoy por hoy me hace mucha ilusión», ha indicado. «Me acuerdo de un día muy especial que salí de mi cuarto y me encontró a Paquirri con esos ojos azules y se me quedó grabado, pero con ella no he coincido tanto», ha proseguido. Acto seguido, Shaila ha asegurado que para ella Isabel Pantoja es una persona muy importante para ella. «Es como una tía, una prima, alguien de mi familia», ha añadido.

Estas declaraciones se producen en un momento clave para Isabel Pantoja, quien atraviesa un delicado momento familiar. Desde hace varios años no mantiene relación con su hijo, Kiko Rivera. Y a esto se suma el distanciamiento con su hija, Isa Pantoja.

Shaila Dúrcal, durante un concierto. (Foto: Gtres)

Shaila Dúrcal tras la cena con Isabel Pantoja

«Ha sido muy emocionante. Hemos recordado mucho a mamá y a muchas épocas maravillosas», ha comenzado diciendo Shaila tras la cena. Por otro lado, ha hecho hincapié en que han hablado mucho de la música y de anécdotas vividas en el pasado. «Yo no sabía que nunca habían podido coincidir (hace referencia a Rocío Dúrcal) y eso es algo que me ha dolido. Con lo que se querían…», ha añadido, con tristeza.

Isabel Pantoja, durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

«Mi madre me lo contaba y era muy bonito ver ese cariño que se tenían a pesar de no haber coincidido. Me da mucha rabia», ha finalizado. Ahora, comienza la cuenta atrás para que las artistas protagonicen una puesta en escena de la que se desconocen más detalles.