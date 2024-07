David Bisbal enternece con nuevas imágenes familiares junto a su padre, enfermo de Alzheimer

Desde que salió a la luz que su padre padecía Alzheimer, David Bisbal ha intentado aprovechar cada momento que tiene libre en su carrera profesional para estar a su lado. Prueba de ello son las últimas fotografías que el cantante ha publicado en sus redes sociales, las cuales derrochan cariño y complicidad entre ambos. «¡Qué bonitos son los besos de los abuelos!», escribía el almeriense en su perfil oficial de Instagram junto a un carrusel de tiernas fotografías de su hija con su progenitor.

En la primera imagen, el que fuera concursante de Operación Triunfo aparece mirando fijamente a Pepe, su padre, quien parece prestarle atención atentamente. En más de una ocasión, Bisbal ha confesado que había momentos en los que ni siquiera reconocía a su madre, pero lo cierto es que hay ocasiones en las que la enfermedad les da cierta tregua, y la ultima fotografía compartida en el post señalado es una gran prueba de ello, ya que que incluso, en medio de la conversación, se anima a dar un beso a su esposa, María Ferre.

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en generar numerosos comentarios de cariño tanto por parte de usuarios anónimos como de famosos, entre los que destacan los nombres de Anabel Pantoja, Lola Lolita, Beatriz Luengo o Nicolás Vallejo-Nágera, entre otros. «Disfrutar al máximo de estos instantes compartidos», «Ahí nos damos cuenta de que el corazón nunca pierde la memoria ni olvida a los que ama», «Puro amor», «Muy tiernas las fotos», «Los abuelos deberían ser eternos», escribían algunos de ellos.

Siempre presente

No es la primera vez que David Bisbal comparte con sus seguidores la evolución de su padre. Hace tan solo unas semanas, publicaba una fotografía en la que ambos aparecían sentados disfrutando de la compañía del otro: «Don Pepe sigue fuerte. Más fuerte que todos juntos», escribía.

Pero más allá de las redes sociales, lo cierto es que el intérprete de Ave María siempre ha tenido muy presente a su padre durante la lucha contra su enfermedad. De hecho, en más de uno de sus discursos o logros profesionales, siempre ha tenido una especial mención para él. Sin ir más lejos, cuando fue nombrado como Hijo Predilecto de Andalucía, en marzo de 2023, pronunció unas emotivas palabras que emocionaron a todos los presentes.

«Me habría encantado que mi padre hubiera podido venir, pero hace tiempo que, sin dejar de estar físicamente con nosotros, se fue a su mundo y, por desgracia, hoy no es capaz de reconocernos a ningún miembro de la familia. […] Él fue campeón de España de boxeo, pero antes fue campeón andaluz. Recuerdo cuando jugaba con él, me ponía su flamante cinturón de campeón andaluz y yo trataba de enfrentarme al gigante de mi padre con su cinturón de campeón de España puesto. Los momentos más duros de la vida a mí me hacen que coja más fuerza y sepa valorar mucho más la vida que tenemos», expresaba.