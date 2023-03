David Bisbal ha sido nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, ofreciendo un emotivo discurso en el que ha hecho mención especial a sus padres. Después de besar la medalla y recoger la placa, el intérprete de Ave María no ha podido evitar la emoción y, con un nudo en la garganta ha recordado el sueño de su madre, que su hijo cantase el himno de Andalucía: «Hoy voy a poder cumplirlo».

Un momento que ha aprovechado para dirigirse a su padre, que no ha podido estar junto a él en su gran día: «Me habría encantado que mi padre hubiera podido venir, pero hace tiempo que, sin dejar de estar físicamente con nosotros, se fue a su mundo y, por desgracia, hoy no es capaz de reconocernos a ningún miembro de la familia».

Pese a no querer entrar en detalles acerca de la enfermedad que sufre su progenitor, el cantante ha querido recordar todo lo que él le enseñó: «Él fue campeón de España de boxeo, pero antes fue campeón andaluz. Recuerdo cuando jugaba con él, me ponía su flamante cinturón de campeón andaluz y yo trataba de enfrentarme al gigante de mi padre con su cinturón de campeón de España puesto. Los momentos más duros de la vida a mí me hacen que coja más fuerza y sepa valorar mucho más la vida que tenemos».

Un reconocimiento que llega tan solo un día después de haber recibido el mismo título en su ciudad natal, Almería, donde reconoció con esperanza que su padre sí se acordaba de su madre, María Ferre, «a la que ama con todo su corazón». Para finalizar, dijo: «Desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a don José Bisbal Carrillo. Estoy seguro de que sabe que es algo bueno hacia su hijo, y eso me hace muy feliz, de verdad que sí».

No es ningún secreto que el cantante mantiene una estrecha relación con su padre, al que ha dedicado algún que otro post en sus redes sociales, como el pasado Día del Padre o su anterior cumpleaños. Y es que, pese a que mucho se ha especulado con que el padre de Bisbal podría tener Alzheimer, lo cierto es que hasta la fecha se desconoce. Lo que sí es cierto es que el artista ha estado muy volcado con las causas benéficas y, en concreto, con esta enfermedad. Sin ir más lejos, hace apenas unos meses protagonizaba un momento muy emotivo junto a una anciana con Alzheimer que solo era capaz de recordar sus canciones. «Mi abuela ya no se acuerda de nuestros nombres y, a veces, ni nos reconoce, pero se acuerda de la letra de todas las canciones de David Bisbal», dijo su nieta.

Pero el intérprete de Mi princesa no se ha querido bajar del escenario sin antes dedicarle este premio a su mujer, Rosanna Zanetti, que ha visto la gala desde el patio de butacas. Asimismo, ha querido finalizar su intervención con alguna que otra promesa: «Recojo este reconocimiento con humildad, y que sepáis que me servirá para seguir trabajando y esforzándome, para ser merecedor del mismo. Toda mi gratitud la devolveré con el inquebrantable compromiso de aportar mi granito de arena durante los años que me queden de vida en el mundo de la música. Que viva siempre nuestra tierra de Andalucía».