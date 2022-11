David Bisbal está viviendo un momento muy importante para su faceta profesional. El cantante acaba de celebrar su vigésimo aniversario en la música y lo va a celebrar de una manera muy especial, con veinte conciertos en la capital. El pasado fin de semana, el almeriense actuaba en su tierra natal en compañía de destacados artistas, como su compañera de Operación Triunfo, Rosa López, y ahora, ya en Madrid, ha anunciado una gira por este aniversario.

El cantante ha ofrecido una rueda de prensa en el Teatro Albéniz, en la que ha estado acompañado de Narcís Rebollo y Jesús López. David Bisbal se ha mostrado muy emocionado en esta presentación, en la que ha hablado de algunos de los momentos más destacados de su carrera. El artista apenas ha podido contener la emoción al recordar una pérdida a la que ha tenido que enfrentarse en los últimos tiempos y que le afectó mucho.

Con lágrimas en los ojos, el almeriense ha reconocido que «hay una persona que le cuida desde el cielo». Se trata de Eduardo Mena, que falleció el pasado mes de julio de manera repentina a consecuencia de un fallo en la arteria aorta. El propio David Bisbal le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram. «Este no es un día triste en el que subes una foto con esa persona para recordar buenos momentos. Más bien es un día en el que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos. Sé que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. ¡Todo! Dios, no puedo hablar, solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté», escribía el cantante. El artista no ha podido contener la emoción al recordar a su amigo, al que echa mucho de menos.

El almeriense también ha hablado de Rosa López, con la que contó para su especial concierto en la ciudad de Almería el pasado fin de semana. David Bisbal ha dicho que Rosa López era la única de los compañeros de programa a la que conocía antes de entrar en el talent de Televisión Española y ha relatado una anécdota del momento en el que la conoció, en una feria en la que la escuchó interpretar un tema de la cantante Whitney Houston. Asimismo, David Bisbal no ha dudado en dedicarle unas palabras a su mujer, la venezolana Rosanna Zanetti y ha asegurado que para él es un gran apoyo en todos los sentidos. Aunque se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama musical, el artista reconoce que su mayor éxito es su familia, de la que se siente muy orgulloso.