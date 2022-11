Segunda parte es precisamente algo en lo que Soraya Arnelas no cree en absoluto. A pesar de que su nuevo single cuenta con este título, la cantante ha asegurado que en el amor no son factibles las segundas oportunidades. Con motivo de este lanzamiento que llega seis años después de que la cantante recibiera la primera maqueta, las cámaras de Gtres han podido recoger su visión de las historias de amor y en qué punto se encuentra ahora mismo su corazón.

Tras confesar haber sufrido por amor, la intérprete de Mi mundo sin ti ha explicado por qué no cree en las segundas partes de los romances: “Cuando das segundas oportunidades en una relación ya hay cosas que están claras y ya has demostrado tus puntos vulnerables, por lo que, si quieren hacerte daño, van a hacerte más daño”. Y, hablando de amor, Soraya ha revelado que, por el contrario, sí cree en las segundas oportunidades de una boda cancelada.

“Me casaré algún día, pero todavía no he bautizado a Olivia y primero lo primero. Luego buscaremos fecha, porque llevo 10 años con mi pareja y hay que formalizarlo, ya que tenemos dos hijas y todo va viento en popa. Nos queremos y nos respetamos y tengo ganas de hacer una fiesta”, ha dicho con total sinceridad, dejando en el aire que pasar por el altar está cada vez más cerca. Un enlace que, para sorpresa de todos, no contará con la presencia de los rostros más conocidos del panorama musical.

Como ella misma ha confesado, entre los invitados, “gente popular va a haber muy pocos”, puesto que la primera lista que hizo antes de que se cancelase su enlace por la pandemia solo contaba con unos pocos nombres de la industria musical. En ese momento, y recordando la polémica que hubo con los invitados triunfitos a la boda de Chenoa, la cantante ha revelado que seguirá los pasos de su compañera. Eso sí, ella será una de las invitadas de honor, puesto que su amistad sigue igual de latente que antaño.

Quien no estará será Edurne, Rosa López, David Bustamante o, incluso David Bisbal, pues Soraya tiene muy claro que quiere darse el ‘sí, quiero’ rodeada de su círculo más cercano: “Al final esta cosa de invitar compromisos en mi boda no va a pasar. Voy a invitar a la gente con la que tengo un contacto muy cercano. Si quisiera una boda multitudinaria invitará a antiguos compañeros de OT me lleve o no me lleve, pero no tiene sentido. Yo quiero que mi boda sea como la de Chenoa, que ella misma dijo: ‘sois los que tenéis que estar’. Y yo en mi boda solo quiero a mi gente”. Unas palabras con las que deja claro que lo que se forjó en el escenario en 2001 se ha quedado allí.

Ahora, la intérprete de La noche es para mí está centrada al 100% en su carrera musical, en la que sigue cosechando éxitos. Su último lanzamiento, Segunda parte, ha visto la luz hace apenas unas horas y ya acumula cientos de visualizaciones. “Un pop sin etiquetas” que ha sido un éxito en toda regla.