El mensaje de Paula Echevarría a su hija, Daniella Bustamante: "Eres fuego, risa y drama"

Hace 10 días, Paula Echevarría celebró su cumpleaños en Marbella de la mano de Sandra García-Sanjuán, la empresaria que está detrás del exitoso Starlite. La actriz organizó una fiesta a la que invitó a sus amigos más cercanos y por allí se dejó ver su hija Daniella, fruto de su mediático matrimonio con David Bustamante. Ahora le ha llegado el turno de la joven, quien acaba de cumplir un año más. Por este motivo, Echevarría le ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales que dice: «Eres fuego, risa, drama, sensibilidad, corazón gigante, fuerza, coraje y carácter».

Paula Echevarría le ha dejado claro a Daniella Bustamante que es su «leona favorita» y que está profundamente satisfecha por todo lo que ha conseguido. Hay que tener en cuenta que todavía es menor de edad, así que su papel en los medios es bastante discreto, pero poco a poco va demostrando su capacidad para atraer la atención del público. Tanto es así que Paula se la llevó a un evento y posaron juntas en un photocall, consolidando así su puesto en la crónica social.

El mensaje de Paula Echevarría

La ex mujer de David Bustamante acumula 3.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y ha aprovechado su influencia en esta plataforma para publicar una foto junto a su hija. En la imagen aparecen las dos, perfectamente vestidas, dando un paseo por la playa y debajo de la instantánea pone: «Me enorgullece ver la maravillosa mujer en la que te estás convirtiendo y cómo descubres tu camino con tanta pasión. ¡Qué suerte tenerte!».

Publicación de Paula Echevarría. (Foto: Instagram)

Para terminar su comunicado, la actriz apunta: «Que tu rugido te haga seguir brillando siempre mi amor. Te quiero más que a mi vida!». Por estas palabras, podemos intuir que Daniella Bustamante ha heredado el talento y la fortaleza de sus padres. En LOOK hemos comprobado que la iniciativa de Paula ha tenido una acogida fantástica, pues su post cuenta con casi 500 comentarios y más de 39.000 personas han apretado el botón de «me gusta».

Algunos rostros conocidos, como Chenoa o Poty Castillo, se han puesto en contacto con Paula Echevarría a través de la última foto que han compartido. Han aprovechado para felicitar a Daniella y para demostrar que la joven ya se ha hecho con el cariño y el respeto de todos.

Una relación ejemplar

Paula Echevarría y Daniella Bustamante en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

Teniendo en cuenta los problemas familiares que hay en las grandes sagas del mundo del corazón, como por ejemplo las diferencias que existen en el clan Pantoja o los ataques que se han lanzado los Mohedano, hay que poner en valor la estupenda relación que Paula Echevarría mantiene con su hija Daniella. La actriz la presentó en sociedad en una entrega de premios organizada por ELLE y dijo: «Ha querido venir y es ella quien decide cuando sí y cuando no. Ha sido muy especial y muy bonito».

Paula conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo y ha querido que la conexión de su hija con los medios se produzca de manera natural. Ha evitado que, el día que cumpla 18 años, el público se le eche encima para conocerla. De esta forma, cuando llegue el momento, todos sabrán quién es y habrá menos expectación. Sin duda, una postura muy inteligente que dará buenos resultados.