La opinión de David Bustamante sobre el debut de su hija en una alfombra roja junto a Paula Echevarría

El pasado 4 de junio, el Teatro Real de Madrid reunió a una larga lista de rostros conocidos del mundo de la moda, la música, el cine y la cultura con motivo de los ELLE Style Awards 2025. Se trata de unos premios de moda que ha organizado la prestigiosa publicación con motivo de su 80º aniversario. En ellos, la capital se rindió ante el glamour y la elegancia, aunque sin duda, entre todos los invitados, Paula Echevarría se convirtió en la gran protagonista de uno de los momentos más comentados de la gala. Y es que decidió posar por primera vez en una alfombra roja junto a su hija Daniella. La joven tiene 16 años y, a pesar de ser hija de dos de los famosos más populares de nuestro país, nunca había dado el paso de formar parte de este tipo de eventos.

Justo después de posar en la alfombra roja con su primogénita, Paula Echevarría atendió a los medios de comunicación, con los que no pudo evitar mostrarse muy emocionada. «Hoy ha querido venir ella. Ya va a cumplir 17 años y ya es ella quien decide, cuándo sí y cuándo no […] Ha sido muy especial y muy bonito», comenzaba a decir. Añadía que no le había dado ningún consejo para su debut porque consideraba que era una chica «con mucha personalidad» y con una capacidad brillante para «desenvolverse en este tipo de situaciones».

Paula Echevarría y Daniella Bustamante en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

No obstante, como no podía ser de otra manera, los reporteros también quisieron preguntarle por lo que opinaba David Bustamante sobre esta escena, algo que Paula contestó sin ningún tipo de tapujos: «A David no le importa. David está encantado. Nos ve aquí y se le cae la mala», sentenciaba, evitando así que se pudiera generar ningún tipo de polémica o revuelo alrededor de este tema.

Ahondando aún más en la privacidad de Daniella, Paula también ha explicado que ella siempre intenta actuar «con la mayor naturalidad posible» porque, «aunque no quiere sobreexponerla, tampoco quiere sobreesconderla». «No sé cómo explicarlo. Pero no quiero que se cree una expectación sobre ella. Entonces prefiero que las cosas se hagan de manera natural», expresaba. Añadía que ni ella con su edad había aprendido a vivir con la presión mediática, pero reconocía que, con el paso del tiempo, «se conseguía llevar de la mejor manera».

Paula Echevarría en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Paula también confesó que, aunque Miguel, su actual pareja, era muy buena compañía en este tipo de eventos, sin duda si tuviera que elegir, preferiría venir con su hija. «Ella lleva conmigo toda la vida. Miguel también es muy buena compañía, pero hoy me hacía mucha ilusión venir con ella. Nos divertimos mucho juntas. Es muy guay», concluía, añadiendo que consideraba que «el momento crítico de la adolescencia de Daniella ya había pasado».