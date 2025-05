Paula Echevarría ha puesto fin a una aventura empresarial. En el año 2019, la actriz, que ya era considerada un icono en moda, decidió emprender junto a Ana Tenorio, su amiga y representante, y junto al empresario Rubén Fernández. Los tres socios abrieron entonces su primera marca de ropa: Space Flamingo, una firma que a día de hoy ya no está ligada a la ex mujer de David Bustamante. LOOK ha podido hablar en exclusiva con Tenorio, su manager, que ha contado el motivo por el que la de Asturias ha roto con esta empresa a pesar de la ilusión con la que comenzó esta aventura.

Paula Echevarría se desvincula de Space Flamingo

Echevarría, que se dio a conocer por su faceta como actriz, con el tiempo se ha convertido en un espejo donde muchas mujeres se inspiran a la hora de vestir. Más allá de su trabajo en el cine, Paula dedica parte de su tiempo y de su profesión a trabajar con marcas como imagen de las mismas. Es por ello que no fue sorprendente que en 2018 registrara su primera firma de moda: Space Flamingo, de la que se desvinculó hace meses, tal y como ha podido saber este medio en exclusiva, a pesar de que hace seis años decidió abrir nuevos horizontes en la industria de la moda con prendas homewear mayoritariamente.

Desde hace un tiempo que las prendas de esta marca, según refleja su página web, tienen cuantiosos descuentos. Un detalle que llama especialmente la atención ya que muchas firmas, antes de cerrar, hacen una liquidación de sus productos. Actualmente, algunos de sus precios han bajado hasta más de la mitad de su precio inicial -por ejemplo, un vestido largo de espalda descubierta con estampados florales ha pasado de 316 euros a 94,80 euros-. Sin embargo, esta marca no ha cerrado por completo, aunque ya no pertenece a Echevarría ni a sus socios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Space Flamingo (@spaceflamingo.es)

Hace solo dos años, según el registro mercantil, la marca consiguió un total de 373.000 euros en ventas. Un dato que evidencia que la firma tenía un gran éxito en la industria de la moda. Además, entonces la actriz seguía vinculada a este negocio ya que, como nos apunta su representante, la protagonista de Velvet decidió poner fin a esta aventura empresarial hace unos meses. Pero,

¿qué ha ocurrido con la marca?

Tal y como ha deslizado en exclusiva a LOOK Ana Tenorio, tanto Echevarría como el resto de los tres socios de Space Flamingo, han vendido la marca «a un fondo de inversión hace meses». Además, la manager de Paula, aunque no ha contado a este medio el motivo por el que la actriz ha querido desvincularse por completo de este negocio, sí que ha apuntado que una de las razones es que quieren apostar por otros proyectos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Space Flamingo (@spaceflamingo.es)

Más allá de sus negocios, actualmente Echevarría está completamente inmersa en su profesión como actriz -que retomó tiempo después de dar a luz a Miki Jr., su hijo en común con Miguel Torres- y en su faceta como creadora de contenidos en redes, donde ejerce como imagen de varias marcas y firmas de moda.