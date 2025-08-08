La espectacular villa de Aitana y Plex en Bali: en plena naturaleza y estilo ‘chillout’

Aitana y Plex se han convertido, sin duda alguna, en una de las parejas del verano. Así, tras unas semanas bastantes intensas, durante las que la artista catalana ha ofrecido una gira de conciertos que ha resultado ser todo un éxito, llenando el Estadi Olímpic de Barcelona y el Estadio Metropolitano de Madrid, ahora han querido poner tierra de por medio y escaparse al otro lado del mundo: concretamente, a Bali. Allí, la pareja se ha alojado en una espectacular villa que comparten con su grupo amigos; entre los que destacan el creador de contenido Archie Ted y su novia, Ángela Mármol.

Aitana y Plex en Ibiza. (Foto: Instagram)

«Sabemos que están con ellos porque Plex lo ha confirmado subiendo una fotografía en la que están él y Archie», explicaba Javi de Hoyos en su TikTok. Junto a ellos, también estaría el inseparable grupo del youtuber y que le han acompañado alrededor del mundo: Borja, Krufy, Adri, su novia Anna e incluso su hermana pequeña.

Un viaje que demuestra lo consolidada que está ya su relación, en medio de uno de los veranos más mágicos y especiales de su vida. Después de llevarse varias decepciones en el amor, tras la ruptura con Miguel Bernadeau y sus continuas idas y venidas con Sebastián Yatra, ahora Aitana parece haber recuperado la sonrisa junto a Plex, quien arrasa en redes sociales. Y es que ambos se han convertido en un tándem perfecto, aunque intentan llevar su romance con la máxima discreción posible. Así, ahora disfrutan de un merecido descanso lejos de miradas indiscretas. Pero, ¿cómo es la villa que ha escogido la pareja del momento para pasar sus vacaciones?

Aitana y Plex en Nueva York. (Foto: Youtube)

Situada en plena naturaleza, hemos podido conocer algunos detalles sobre la ubicación gracias a la propia Ángela Mármol, quien ha subido varias imágenes del lugar. Además de compartir vídeos de las divertidas actividades que hacen a diario, –desde montar en moto, a pasar la tarde jugando a juegos de mesa–, la influencer también nos ha mostrado parte tanto del interior como del exterior de la lujosa propiedad.

Una espectacular construcción de origen balinés, con grandes ventanales, terrazas abiertas y zonas chillout. Además, también contarían con su propio jardín privado y piscina con vistas al mar. Una casa que a simple vista puede verse que se ha diseñado pensando en el descanso y la desconexión, además de gozar de una gran privacidad. Lejos del foco mediático y de las cámaras, Aitana y Plex han optado por guardar un silencio total en sus respectivas redes sociales.

Y si hemos conocido algún detalle, ha sido gracias a los amigos de la parejita, quienes no han dudado en dejar constancia en redes sociales de esta experiencia. Además, el propio Plex ha posado con algunos fans con los que ha encontrado durante este viaje tan especial para ambos.