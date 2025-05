Más allá de Aitana: los otros amores VIP de Sebastián Yatra

El historial amoroso de Sebastián Yatra es, cuanto menos, extenso. Ser uno de los cantantes más reconocidos del mundo trae consigo una popularidad que, en ocasiones, no es fácil de gestionar. Inmediatamente después de su primer éxito musical, la vida íntima del colombiano generó una gran expectación ya que antes de conocer a Aitana se rumoreó que estuvo con otras mujeres muy conocidas, como Cristina, la hija de Julio Iglesias, de la que se dice que es la protagonista de una de las letras del intérprete de Tacones Rojos.

Tini Stoessel y Aitana, las dos únicas mujeres de las que ha estado enamorado

En el 2019, la relación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra copó numerosos titulares. Los artistas sacaron a la luz una trilogía de canciones -Quiero Volver, Cristina y Oye- en las que dieron cuenta que su complicidad traspasaba la pantalla. Finalmente, ninguno de los dos pudo ocultar su romance y, hasta el 2020, vivieron una mediática historia que terminó por la incompatibilidad de agendas y la distancia: «Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos, y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por tanto cariño, los queremos mucho».

Sebastián Yatra y su ex novia, Tini Stoessel / Gtres

Poco tiempo después, mientras que Tini encontró de nuevo el amor en Rodrigo de Paul, con el que se ha dado una nueva oportunidad, el colombiano recuperó la ilusión con Aitana Ocaña. De hecho, en una charla con Vicky Martín Berrocal, el intérprete de Vagabundo confesó que solo había estado enamorado dos veces. Una respuesta que no tardó en llegar hasta el imaginario de sus fans, que apuntaron que se refería a Tini y a la exconcursante de Operación Triunfo.

Las mujeres VIP con las que se le ha relacionado

Tras romper con Stoessel, Yatra fue relacionado con otra de las mujeres del momento: Danna Paola, con la que coincidió públicamente solo en tres ocasiones que ellos mismos compartieron. De hecho, tras los rumores de infidelidad del colombiano a la protagonista de Violeta con la actriz de Élite, se vio obligado a responder a esta cuestión en una entrevista en GQ: «Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía».

Danna Paola. (FOTO: GTRES)

Otro de los nombres que suena con fuerza en el currículum amoroso de Yatra es Cristina, la hija de Julio Iglesias. Sin embargo, al poco tiempo de que se destapara este rumor, el de Medellín no dudó en aclarar qué había detrás de su amistad: «Las conocí en el festival de Marbella en 2018, en Starlite. Son superqueridas, muy especiales. Me las presentaron y estuvimos todos de fiesta». No obstante, sus palabras no terminaron de convencer ya que, un año después, Yatra lanzó Cristina, un título cuyo nombre es igual que el de la hija del cantante de Spanish Girl. Además, la letra es de lo más sugerente, ya que coincide con la versión de Sebastián de cómo la conoció: «Entre tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Tú de 19 y yo de 23. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas».

Cristina Iglesias. (FOTO: GTRES)

Claudia Martínez, de Mujeres, Hombres y Viceversa, es otra de las mujeres que aparecen en el historial del ex de Aitana. Socialité apuntó que tuvieron un affaire entre el 2021 y el 2022, antes de que la catalana acudiera a La isla de las tentaciones. Por su parte, Claudia quiso zanjar todas las dudas en un podcast de Mediaset bajo la atenta mirada de Mario, su novio: «Yatra es amigo. Salen cosas a veces que… Me llevo bien con él, ya está».

Claudia Martínez. (FOTO: GTRES)

Finalmente, entre las últimas conquistas del intérprete, está la actriz Nona Sobo protagonista de Entrevías. Aunque ninguna de las dos partes se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado su romance, la realidad es que Semana publicó unas imágenes íntimas de la pareja en actitud cariñosa de cita por las calles de Madrid.