Alessandro Lequio se ha convertido, sin pretenderlo, en uno de los protagonistas indiscutibles de los últimos días. El ex de Ana Obregón ha sido captado durante sus vacaciones de verano en traje de baño y luciendo abdominales. Una imagen que ha sido muy comentada en televisión, ya que algunos de sus compañeros de Vamos a ver -como Carmen Borrego-, cuestionaron que realmente tuviera unos músculos tan marcados a sus 65 años. Tras los comentarios, el aristócrata ha dado un golpe en la mesa y, a golpe de selfie sin camiseta, ha explicado la razón por la que está en forma y que nada tiene que ver con una cuestión de belleza.

El comentado selfie de Lequio sin camiseta

Sabido es que Alessandro Lequio tiene una rutina muy estricta de entrenamientos. El colaborador televisivo ha contado en varias ocasiones las claves para mantenerse en forma a medida que van pasando los años. A través de sus redes sociales -y en la pequeña pantalla-, ha explicado que el deporte forma parte de su vida y de su día a día y que nunca ha sido demasiado amigo de las dietas.

El pasado 6 de julio, Diez Minutos sacó en su portada una imagen del marido de María Palacios saliendo de la playa sin camiseta y luciendo torso. A través de su perfil social -la herramienta pública en la que ha encontrado un espacio donde publicar fotos de su vida más personal-, el tertuliano ha explicado la verdadera razón por la que trata de mantenerse en forma y cuidarse: «A mi edad, estar en forma, no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de salud, de respeto por uno mismo. No se trata de lucir un cuerpo perfecto, sino de tener un cuerpo que me permita seguir viviendo con energía, dignidad y alegría. Cuidarse no es un capricho es una forma de agradecerle al cuerpo todo lo que ha hecho por nosotros… Y prepararlo para lo que todavía queda por vivir».

Carmen Borrego lo pone en duda

Solo horas antes de publicar el selfie, Vamos a ver -el programa matutino de Telecinco en el que colabora el conde Lequio-, comentó su aspecto tras el robado en la playa. Sin embargo, Carmen Borrego, cuestionó si se trataba de photoshop o incluso si era un robado pactado: «¿Quién se cree que le han pillado? Sale sin que se le mueva un pelo, pero siempre sales un poco despeinado cuando sales del agua. Podría ser un posado pactado y hablo sin rencor». Eso sí, reconoció que Alessandro estaba «para mojar pan».

Tras el análisis de la hermana de Terelu Campos, el ex de Ana Obregón -que está de vacaciones y alejado de los focos-, no dudó en entrar por teléfono en el programa para aclarar que no se trataba de un posado pactado.