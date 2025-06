Alessandro Lequio cumple este 17 de junio 65 años. El colaborador televisivo ha tenido varias vidas en solo una y su fama ha evolucionado a lo largo de los años. A pesar de su sangre azul -ya que su madre, Alessandra Tolonia, es prima hermana del Rey Juan Carlos I-, lo cierto es que el aristócrata siempre se ha caracterizado por su sencillez y por tener una vida sin a penas lujos a pesar del peso de su apellido. Eso no significa que no disfrute de la vida -que ha estado marcada por luces y sombras-, pues cuando se apagan los focos y regresa a su casa, tiene el mayor de sus tesoros: a su mujer, María Palacios -con la que asentó cabeza- y a su hija Ena, que sigue sus pasos en el deporte.

Una infancia marcada el deporte y su sangre azul

El conde Lequio siempre se ha considerado un hombre privilegiado, pues nació en el seno de una familia con nombre en Italia. El colaborador televisivo ocupa actualmente el puesto 27 en la línea de sucesión al trono español. Debido a sus raíces, el aristócrata es un férreo defensor de la Familia Real y, concretamente, del Rey Juan Carlos I al que públicamente le ha mostrado su apoyo. «Lo he visto con un aspecto maravilloso… Y no se ha escondido porque no tiene nada de que esconderse. La calle está con el rey Juan Carlos, y los que forzaron la manifestación republicana eran cuatro contados, apenas los suficientes para sostener la pancarta (…). El rey Juan Carlos a nivel personal ha hecho cosas cuestionables, pero a nivel institucional su figura es histórica y el balance es incuestionable», dijo hace unos años sobre el padre del actual Rey de España.

Concretamente, este alegato lo hizo debido a una visita del marido de doña Sofía a Sanjenjo, precisamente un refugio también para Lequio y para muchos rostros de la jet set. De hecho, a través de su perfil personal, ha compartido en varias ocasiones sus veranos en Galicia, así como sus pequeños placeres gastronómicos en esta Comunidad Autónoma.

En Sanjenjo, el tertuliano de Vamos a ver ha encontrado un lugar donde desconectar durante sus vacaciones. Sin embargo, la disciplina forma parte de su rutina y en sus semanas en verano fuera de la televisión aprovecha para practicar deporte en esta playa para mantener así su forma física.

Y es que el deporte siempre ha formado parte de su vida y ocupa un importante lugar en su día a día. De hecho, además de hacer running, lo cierto es que Lequio practica varias disciplinas desde su infancia, como el golf o el karate.

Dos deportes que le ha inculcado a su hija Ena, tal y como suele compartir el aristócrata en sus redes sociales, ya que la menor practica tanto golf como karate, dos de las grandes pasiones de su padre.

Su trabajo en la tele y una profesión frustrada

En redes sociales, el ex de Ana Obregón ha encontrado un lugar seguro donde compartir parte de su vida privada. Aunque es un rostro habitual en la pequeña pantalla, donde trabaja comentando lo último de la actualidad social y de la prensa del corazón, el conde Lequio no siempre quiso dedicarse a la comunicación. Es más, su profesión ‘frustrada’ y la primera a la que quiso dedicarse fue ser cuerpo de seguridad del estado, tal y como comentó en su perfil personal. Un rol que, en cierta manera, cumplió antes de dar su salto a la televisión: «¿Sabíais que fui policía del grupo especial Fiamme Oro? Éramos atletas que solo utilizaban en ocasiones muy especiales. Recuerdo una vez en un partido de la Lazio – que tiene unos ultras problemáticos – nos llamaron para evitar potenciales conflictos. La única regla que teníamos era permanecer juntos. Pues bien, me aparté 20 metros del grupo y cuando me quise dar cuenta, tenía quince neardertales hambrientos muy cerca. Fue una de las pocas veces que el Altísimo me escuchó».

Devoción por sus hijos

En una entrevista con LOOK, Alessandro Lequio desveló a este medio que su mayor debilidad y sus fotos favoritas eran junto a sus hijos. Precisamente, en el universo 2.0 ha encontrado un espacio donde compartir sus posados más especiales -además de históricos-. Para el colaborador las más especiales son con sus descendientes, a los que tiene muy presentes en su día a día.

Especialmente a su hijo Aless, que falleció en junio del 2020 a causa de un cáncer. Padre e hijo eran uña y carne y, aunque el tertuliano siempre ha sido muy reticente a la hora de hablar de su vástago en común con Ana Obregón, lo cierto es que en sus publicaciones de Instagram siempre le rinde homenaje a través del hashtag ‘Aless Forever’.

Su fama de don Juan

No todo ha sido trabajo en la vida de Alessandro Lequio. El aristócrata siempre ha presumido de su faceta como conquistador y a lo largo de su vida ha ocupado el corazón de muchas mujeres como el de Antonia Dell’Atte, la madre de su primogénito, o el de Ana Obregón, con la que mantiene una muy buena relación a pesar de que sus caminos sentimentales tomaron rumbos diferentes.

Sin embargo, hace más de dos décadas, un verano en Mallorca, el tertuliano conoció a la mujer con la que asentaría la cabeza: María Palacios, una mujer con la que ha encontrado la estabilidad y la tranquilidad en su vida y con la que ha formado una familia. A pesar de la fama del aristócrata, lo cierto es que María siempre ha preferido estar en la sombra y no renunciar a su discreta vida al margen de los focos a pesar de que también pertenece a una familia de la alta sociedad.

Su historia de amor siempre ha estado muy protegida por ambos y, de hecho, pasaron ocho años hasta que decidieran en el 2008 pasar por el altar en Santa María la Real de Sacramenia, en Segovia, tras una crisis en su relación.