EXCLUSIVA | Alessandro Lequio y María Palacios ganan definitivamente a Olvido Hormigos en los tribunales

La ex concejala ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar 60 mil euros al colaborador de Telecinco y a su mujer por intromisión ilegitima al derecho al honor. En causa están unas declaraciones vertidas por Olvido Hormigos en varios medios de comunicación donde contó haber mantenido un affair con el conde italiano.

Se acabó. O utilizando una expresión muy recurrida por Alessandro Lequio cuando quiere dar por zanjada una cuestión, “tema enterrado”. El conde italiano y su mujer, María Palacios, le han ganado la batalla definitiva a Olvido Hormigos en los tribunales. La ex concejala de Los Yébenes, Toledo, ha perdido en última instancia en el Tribunal Supremo.

Alessandro Lequio por las calles de Madrid / GTRES

En causa, una demanda interpuesta por Alessandro y María por intromisión ilegitima al derecho al honor por unas declaraciones vertidas por Olvido en varios medios de comunicación donde afirmó haber mantenido un affair con el colaborador televisivo.

La sentencia se conoció el pasado viernes, 26 de enero, y supone el carpetazo definitivo a la causa tras haber ganado el matrimonio en todas las instancias judiciales: tribunal de primera instancia, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo. LOOK conoce todos los detalles en exclusiva.

La historia se remonta al año 2017. Olvido Hormigos se explayó en varios medios de comunicación donde dio detalles de un supuesto escarceo con Alessandro. Según contó en su día la ex política, ambos mantuvieron varios encuentros, llegando incluso uno de ellos a ser en casa del aristócrata. Raudo y veloz, a Lequio no le tembló el pulso a la hora de interponer una demanda. Para ello se puso en manos del reputado abogado Tomás Ridruejo que le ha llevado a ganar en los tribunales la batalla, esta última definitiva ante el Tribunal Supremo y de la que ya no cabe recurso.

Olvido Hormigos posando / GTRES

Este digital se puso en contacto con el despacho del abogado que ha confirmado la victoria judicial para el matrimonio formado por Alessandro y María. Olvido Hormigos tendrá que pagarles 60 mil euros de indemnización además de hacerse cargo de las costas del proceso que se arrastra desde el año 2017.

Olvido Hormigos: programas, mentiras y vídeos

La ex concejala del pueblo toledano de Los Yébenes se hizo famosa al filtrarse un vídeo en el que apareció sugerente y atrevida en un momento de autosatisfacción personal, enviado al que fuera por aquel entonces su amante. La historia saltó a la primera plana de la noticia y de la noche a la mañana, la que era una mujer anónima se convirtió en una de las celebridades más demandadas en los programas de corazón y los reality shows.

Olvido Hormigos en Telecinco / ‘¡De Viernes!

Esto la llevó a meterse en más de un problema, enfrentándose a pesos pesados de Telecinco como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o Alessandro Lequio. Contactada por LOOK, Olvido, quién desconocía la sentencia del Tribunal Supremo no se mostró del todo sorprendida: “Me lo esperaba. Ya había perdido en otras ocasiones, no obstante, aún no he sido notificada de nada. Creo que muchas veces la justicia no es justa y conmigo no lo ha sido”.

Justa o no, lo cierto es que la que fuera concursante de Gran Hermano VIP tendrá ahora que afrontar este nuevo revés en una situación crítica. Tal como contó en el programa ‘¡De Viernes!’ el pasado 19 de enero, su marido Jesús se encuentra de baja y “la situación económica en casa no es la mejor en estos momentos”. Mientras tanto, Alessandro Lequio y María Palacios pueden cantar victoria con la seguridad que da tener la justicia de su parte y que supone un aviso a navegantes: la verdad permanece sobre el espectáculo.