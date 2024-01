Olvido Hormigos recuerda cómo fue su peor etapa: «Pensé en tomarme unas pastillas»

La última vez que Olvido Hormigos visitó Telecinco fue para dar una entrevista en Viernes Deluxe en 2022. Realmente ella no era la invitada que el programa había previsto, pero la intervención principal se cayó y los directores del espacio le pidieron el favor de regresar a la pequeña pantalla. Desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de ella a nivel televisivo, por eso su reaparición ha generado tanto interés.

Olvido Hormigos se ha sentado en el plató de Santi Acosta para desvelar cómo fue su peor etapa. La exconcejala de Los Yébenes (Toledo) saltó a la fama a raíz de un vídeo privado que fue difundido sin su consentimiento. Se lo mandó a la persona equivocada en el momento equivocado y ahora se arrepiente profundamente. «Nunca le tendría que haber dado al botón de enviar», comenta al respecto.

Olvido Hormigos en su entrevista / ‘¡De Viernes!’

Olvido se convirtió en uno de los rostros más importantes de Telecinco. La primera vez que cerró un contrato con la cadena fue para participar en ¡Mira quién baila!, concurso donde coincidió con Lydia Lozano. Después entró en Gran Hermano VIP y se convirtió en la gran enemiga de Belén Esteban. Adquirió tanta popularidad que le dieron una sección en Sálvame, pero ¿a qué precio? Lo cierto es que Hormigos no guarda un buen recuerdo de todo esto.

El peor momento de Olvido Hormigos

Olvido Hormigos asegura que se hubiera tenido un trabajo estable no habría aceptado algunos proyectos televisivos, pero después de la filtración de su vídeo su imagen cambió considerablemente y asegura que no le quedó más remedio que convertirse en personaje de Telecinco. Fue una etapa muy dura y en ¡De Viernes! ha explicado cómo empezó todo.

La reaparición de Olvido Hormigos / GTRES

«Había quedado con una amiga para ir a la piscina. Entonces me escribe un amigo y me dice: ‘Olvido, hay un vídeo tuyo que lo tiene todo el pueblo’. Yo ya me imaginé, pero de todas formas me fui a la piscina con mi amiga». Cuando llegó se dio cuenta de la magnitud del problema y acudió a la Guardia Civil, pero se resistió a poner una denuncia porque no quería que se enterase ni sus padres ni su marido.

«Yo no quería porque si ponía la denuncia, se iba a saber todo», empieza diciendo. «Mi marido no se lo imaginaba, ni muchísimo menos y cuando se lo dije, más que enfadado, se decepcionó un montón. Acordamos decir que ese vídeo lo tenía en mi móvil, pero que era para mi marido».

Las consecuencias de la traición: «Solo quería llorar»

Olvido Hormigos envió ese vídeo a un hombre que se había ganado su confianza, confianza que estalló en mil pedazos cuando la enemiga de Belén Esteban descubrió lo que había pasado. Las consecuencias fueron demoledoras: su madre le dejó de hablar, tuvo problemas con su marido y estuvo a punto de rendirse.

Olvido Hormigos en Telecinco / ‘¡De Viernes!

«En mi casa solo quería llorar, me dormía y no quería despertarme. No quería que llegara el día siguiente y más de un día pensé tomarme unas pastillas, pero nunca lo he hecho», declara en Telecinco.

Olvido ha puesto en valor la fuerza que tuvo al superar este suceso. «El daño es irreparable y te puede cambiar la vida. Hay gente que no lo puede superar». Después recordó el caso de Verónica, una mujer que se quitó la vida en 2019 tras filtrarse un vídeo sexual.