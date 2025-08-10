Si te decimos que Brigitte Macron, la primera dama de Francia y exprofesora de literatura, podría llevar en el rostro el equivalente a un coche de alta gama —unos 25.000 euros— no es una licencia literaria, sino pura aritmética estética.

Entre pinchazos, bisturí y sesiones de mantenimiento, la hipotética factura podría dejar a cualquiera con la boca abierta. Conviene subrayar que se trata únicamente de estimaciones basadas en su impecable aspecto actual y en las técnicas más habituales para lograr resultados sutiles y naturales. Evidentemente, no conocemos sus honorarios reales ni su historial médico, pero para hacerse una idea orientativa de lo que costaría semejante inversión en las principales clínicas de prestigio en España, hemos recurrido al Dr. Gonzalo Álvarez, de Clínica Trevi, líder en medicina estética en Madrid, quien nos ha ayudado a desgranar lo que podría esconderse tras esa lozanía tan presidencial como milimétricamente calibrada. El resultado, para el experto, es modélico. No sólo por lo que se ve, sino por lo que no se nota.

Gala contra el bullying en el Elíseo (mayo 2025) (Gtres)

Brigitte Macron: la inversión estética detrás de su lozanía

La medicina estética ha evolucionado de forma radical en la última década. Lo que antes implicaba bisturí, ingreso hospitalario y meses de recuperación, hoy se logra en un par de sesiones ambulatorias. Y el caso de Brigitte Macron parece un ejemplo paradigmático de esta nueva estética postquirúrgica.

Empecemos por la toxina botulínica. Usada con destreza, suaviza las arrugas de expresión sin congelar el gesto, dejando una frente serena pero no inexpresiva. Su aplicación, cada cuatro a seis meses, cuesta entre 300 y 500 euros. A ello se suman los rellenos de ácido hialurónico, especialmente en zonas clave como los surcos nasogenianos —esas líneas que se dibujan desde los lados de la nariz hasta las comisuras de la boca—, así como en los pómulos. Estos rellenos permiten reponer volúmenes perdidos sin alterar las facciones ni la expresión. Cada jeringa cuesta entre 350 y 600 euros, y rara vez basta con una al año.

Brigitte y Emmanuel Macron en el Lincoln Memorial (2018). (Gtres)

La mirada —la zona que más envejece y menos disimula— podría haber sido intervenida con una blefaroplastia superior e inferior, que elimina bolsas y exceso de piel. Este procedimiento, quirúrgico pero de rápida recuperación, ronda entre 3.000 y 5.000 euros y devuelve una juventud ocular sin necesidad de filtros.

Entre las intervenciones quirúrgicas más probables destaca también la rinoplastia, una cirugía que no solo redefine el perfil, sino que armoniza el conjunto del rostro cuando está bien ejecutada. En centros de prestigio, este procedimiento oscila entre 4.000 y 7.000 euros, dependiendo de su complejidad y si implica correcciones funcionales o meramente estéticas.

Brigitte Macron en el Palacio del Elíseo (2017) (Gtres)

No menos relevantes son los tratamientos para mejorar la textura y luminosidad de la piel: peelings químicos, láser fraccionado o luz pulsada intensa, que eliminan manchas solares, cierran poros y reactivan la producción de colágeno. Estos procedimientos oscilan entre 200 y 800 euros por sesión, y suelen hacerse en ciclos de dos o tres veces al año.

En la misma línea regenerativa se inscriben las terapias de bioestimulación con factores de crecimiento —extraídos del propio plasma del paciente—, que potencian la firmeza y vitalidad cutánea desde dentro. Cada sesión cuesta entre 250 y 400 euros, y su popularidad entre actrices y primeras damas crece como el colágeno que promete.

La flacidez del cuello, siempre delatora, podría haberse tratado con radiofrecuencia multipolar o con HIFU (ultrasonido focalizado de alta intensidad), técnicas no invasivas que tensan la dermis profunda. Un protocolo completo puede superar los 1.000 euros, pero el resultado es un óvalo facial que desobedece al tiempo sin recurrir a la incisión.

Y, por supuesto, está el gran protagonista silencioso de toda transformación seria: el lifting cervicofacial. Cuando está bien hecho —y en su caso, todo indica que lo está— no congela ni transforma, sino que recoloca, borra la gravedad sin borrar la identidad. Puede alcanzar los 10.000 euros, pero el efecto se mantiene durante años.

G7 en Biarritz junto a Donald Trump. (Gtres)

A esto se suma la sonrisa, ese detalle decisivo que delata la edad más que cualquier arruga. Brigitte luce una dentadura alineada y blanqueada, probablemente fruto de ortodoncia invisible, carillas o diseño digital de sonrisa. En clínicas punteras, una transformación así oscila entre 2.000 y 4.000 euros.

Estética, amor y política

Pero el verdadero punto de inflexión en el relato de Brigitte no es tanto su estética como el contexto en el que se proyecta: su relación con Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa y 24 años menor que ella. Una historia que escandalizó a la prensa conservadora tanto como fascinó al resto del mundo. Se conocieron en el colegio de los jesuitas de Amiens, cuando ella era su profesora de teatro y él un alumno precoz, brillante y obstinado, que a los 16 años le dijo sin temblar la voz: «Me casaré contigo».

Pocos años después, lo cumplió. Ella dejó su matrimonio anterior, él desafió a su familia, y juntos construyeron una alianza que no solo desafía los convencionalismos, sino que los dinamita con elegancia. Mientras el mundo envejece con culpa o lo niega con rellenos mal colocados, ella encarna un modelo raro y valiente: el de una mujer que no solo sigue siendo deseada pasados los 70, sino que habita el poder sin pedir disculpas por su edad, su imagen ni su deseo.

El presidente Emmanuel Macron y Brigitte Macron durante un banquete de Estado en París, Francia, marzo de 2025. (Gtres)

En una época en la que el feminismo, la longevidad y la ciencia se cruzan en el cuerpo femenino, ella se convierte —consciente o no— en emblema de una nueva forma de hedonismo ilustrado: el que cuida, goza y decide. No es la vanidad banal de quien quiere parecer joven a toda costa, sino la elegancia de quien elige verse bien para sí misma, por amor, por estética… o simplemente porque puede.