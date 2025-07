Los 5 tratamientos más populares del verano, según una médica estética (sin pasar por quirófano)

Con la llegada del verano, todo se expone: la piel, la luz… y la vida social. Es la estación de los reencuentros, las fotos sin filtro y las ganas de verse bien sin excesos. No es casual que, para muchas personas, esta sea la época ideal para dar un empujón sutil —pero eficaz— a su imagen. Eso sí, sin cirugías ni recuperaciones interminables. Solo tratamientos inteligentes, seguros y naturales que ayudan a potenciar lo mejor de uno mismo.

La medicina estética ha dejado atrás la era de las transformaciones radicales. Hoy, en manos expertas, los tratamientos buscan realzar sin deformar, suavizar sin congelar y mejorar sin camuflar. “Los mejores resultados son los que no se notan. Solo ves una piel más luminosa, una expresión más armónica… sin artificios”, explica la doctora Elena Berezo, médica estética con más de una década de experiencia y directora de Clínica EB. Junto a ella, repasamos cinco tratamientos especialmente recomendados para los meses de sol: no requieren bisturí, no implican tiempo de baja y —dato clave— son perfectamente compatibles con el verano, la playa y la agenda apretada.

Porque la estética de hoy no busca que parezcas otra persona, sino ayudarte a verte mejor en tu propia piel. “Lo importante es sentirse bien, sin perseguir ideales imposibles ni asumir riesgos innecesarios”, añade la Dra. Berezo.

En sus centros —ubicados en Madrid (calle Vallehermoso 9, en el barrio de Chamberí, y también en Donoso Cortés 38), Sevilla (Aesthetic Clinic, en la avenida República Argentina 46) y Salamanca (en la céntrica calle Toro, Plaza España 104)— los tratamientos se adaptan a cada tipo de piel, edad y estilo de vida. Porque sí, es verano. Pero el cuidado real no entiende de estaciones: es inteligente, personalizado… y cada vez más natural.

Skinbooster con ácido hialurónico: hidratación profunda y efecto glow

Verano y piel deshidratada forman, por desgracia, una pareja bastante frecuente. El sol, la sal, el cloro e incluso el aire acondicionado hacen estragos en la hidratación cutánea. ¿La solución? Un chute de ácido hialurónico… desde dentro. Los skinboosters son como una hidratante con superpoderes: se infiltran en las capas profundas de la piel para devolverle elasticidad, suavidad y ese glow de pasarela que no necesita ni una gota de maquillaje. “En verano buscamos hidratación real, sin cambios artificiales. Este tratamiento logra una piel radiante sin alterar la expresión”, explica la experta.

Perfecto para: piel apagada, primeras líneas de expresión o quienes desean recuperar luz sin parecer una lámpara halógena.

piel apagada, primeras líneas de expresión o quienes desean recuperar luz sin parecer una lámpara halógena. Zonas recomendadas : rostro, cuello, escote y manos.

: rostro, cuello, escote y manos. Ventaja clave: compatible con el sol y la playa (eso sí, siempre con SPF y cabeza).

Criolipólisis: elimina grasa localizada sin cirugía

¿Esa grasa que no se va ni con dieta, yoga y cuatrocientos paseos al día? Existe. Se llama grasa localizada y es terca como ella sola. Pero también existe una técnica que la enfría hasta hacerla desaparecer sin bisturí: la criolipólisis. Básicamente, se trata de congelar las células grasas para que el cuerpo las elimine solito. Como si el frío activara el botón “modo limpieza”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clínica Elena Berezo (@dra.elenaberezo)

Dónde funciona mejor : abdomen, flancos, cartucheras y papada (sí, también la papada).

abdomen, flancos, cartucheras y papada (sí, también la papada). ¿Duele? Nada. No hay agujas, ni anestesia, ni tiempo de recuperación.

Nada. No hay agujas, ni anestesia, ni tiempo de recuperación. Resultados: visibles desde la cuarta semana, aunque el efecto completo llega con los meses.

Perfecta para quienes quieren un reset corporal sin pasar por quirófano ni dejarse medio verano entre algodones.

Relleno de ojeras: mirada más fresca y descansada

Hay personas que pueden dormir ocho horas, hacer meditación y beber té verde… y seguir pareciendo agotadas. Las ojeras hundidas no avisan, pero sí envejecen. Por suerte, un pequeño toque de ácido hialurónico justo ahí —sí, ahí mismo— puede hacer maravillas. ¿El objetivo? No borrar la mirada, sino devolverle frescura. Como si acabaras de volver de un retiro en Formentera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clínica Elena Berezo (@dra.elenaberezo)

Duración del tratamiento : 15 minutos.

15 minutos. Efecto : inmediato, sutil y sin moratones.

inmediato, sutil y sin moratones. Para quién: quienes tienen hundimiento en la zona y buscan un aire más descansado.

Olvídate del corrector a tres capas. Aquí la clave es el “menos es más”.

Mesoterapia corporal: piel más firme, menos celulitis

Piernas hinchadas, celulitis que se resiste, flacidez traicionera… el verano también trae sus sombras. Pero no todo está perdido: la mesoterapia corporal es ese combo mágico de activos reafirmantes, drenantes y quema-grasa que se aplican mediante microinyecciones (tranquila, son superficiales y rapidísimas). Y no: no se nota más que en el espejo.

Zonas estrella : piernas, glúteos, abdomen y brazos.

piernas, glúteos, abdomen y brazos. ¿Qué mejora? Tono, textura, firmeza… y la autoestima, por qué no.

Tono, textura, firmeza… y la autoestima, por qué no. ¿Se puede seguir con la vida normal? Absolutamente. Sin agujetas, sin rojeces.

Toxina botulínica: rostro relajado y sin arrugas

En verano, cuando los gestos se multiplican al sol y las fotos son inevitables, este tratamiento se convierte en el aliado silencioso para lucir una expresión relajada, sin líneas marcadas ni rigidez. Aplicado con precisión, la toxina botulínica suaviza arrugas de expresión —como las de la frente, el entrecejo o las patas de gallo— sin alterar lo más valioso: tu personalidad. “Bien aplicado, no paraliza. Rejuvenece, relaja y refresca el rostro sin restar naturalidad”, asegura la Dra. Elena Berezo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clínica Elena Berezo (@dra.elenaberezo)