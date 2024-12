Georgina Rodríguez gasta 10.000 euros en una máquina para combatir la celulitis

¿Te imaginas gastar miles de euros en una máquina que promete remodelar tu cuerpo sin esfuerzo? Para Georgina Rodríguez, esto no es una fantasía, sino parte de su día a día. La novia de Cristiano Ronaldo ha vuelto a demostrar que cuando el dinero no es un problema, las posibilidades son infinitas. Su última adquisición, una máquina estética para combatir la celulitis y cuyo precio puede oscilar entre los 6.000 y los 12.000 euros, se ha convertido en su nueva aliada en la búsqueda de la perfección física. Y, como suele ocurrir con Gio, no ha tardado en compartir este capricho con sus millones de seguidores en Instagram.

En una de sus recientes historias, la empresaria publicó una imagen donde se la ve utilizando el dispositivo, acompañado de la frase “New Baby” y un emoji de corazón. En la foto, se aprecian sus piernas descansando sobre los rodillos de madera de la máquina, mientras la pantalla digital muestra detalles del tratamiento. Este momento, que podría parecer una simple sesión de autocuidado, es en realidad un ejemplo de cómo los ricos no escatiman en su bienestar.

Georgina Rodríguez comparte orgullosa su nueva adquisición. (Foto: Redes Sociales)

Así es la máquina de Georgina Rodríguez

Para entender más sobre esta aparatología que tanto está dando de qué hablar, hemos consultado a expertas en estética y distribución de tecnología avanzada. Eunice Martínez, distribuidora y formadora de Slim Roller en España, nos explica que la máquina en cuestión, conocida como, precisamente, Slim Roller, es toda una revolución en el mundo de la estética. «Este equipo combina rodillos de madera con luz infrarroja y está diseñado para estimular el drenaje linfático, mejorar la celulitis y remodelar todas las partes del cuerpo», detalla Martínez. Según la especialista, este dispositivo no solo es efectivo, sino que también es completamente no invasivo, lo que lo hace ideal para quienes buscan resultados sin someterse a procedimientos agresivos y sin necesidad de agujas ni tampoco quirófanos.

El Slim Roller es un dispositivo estético diseñado para estimular el drenaje linfático.

Pero no es una máquina cualquiera. Con sus 20 rodillos de madera y configuraciones programables, promete mucho más que simplemente alisar la piel. “Mejora el metabolismo del tejido adiposo y reduce la apariencia de la celulitis desde las primeras sesiones”, asegura Martínez. Además, destaca que su uso regular puede aliviar la tensión muscular, reducir la hinchazón y potenciar la circulación sanguínea. En otras palabras, es un tratamiento integral que combina estética, salud y bienestar.

Por otro lado, la especialista en estética avanzada, Verónica Merino, directora de Dermoestética & Bienestar, especialista en estética corporal avanzada, también señala que este tratamiento es sumamente versátil. «Se puede usar en zonas como piernas, glúteos, abdomen, espalda e incluso brazos. Además, los resultados son visibles desde la primera sesión, y para mantenerlos se recomienda un estilo de vida saludable y sesiones de mantenimiento mensuales», explica Merino.

Georgina Rodríguez en un evento. (Foto: Gtres)

Cada sesión dura entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la tolerancia de la clienta, y puede realizarse de 2 a 3 veces por semana. Pero lo que más llama la atención es su capacidad para ofrecer resultados evidentes en tan poco tiempo. «A partir de la quinta sesión, los cambios son impresionantes», añade la experta. Eso sí, no es precisamente accesible para todos los bolsillos. Con un precio que puede llegar hasta los 12.000 euros, esta máquina es más una inversión que un gasto. Sin embargo, para quienes pueden permitírselo, los beneficios parecen justificar la inversión.

Muchos centros estéticos han incorporado esta máquina en sus instalaciones debido a su eficacia y popularidad. Según explica Vero, el costo de una sesión suele oscilar entre 45 y 65 euros. Además, la mayoría de los centros ofrece bonos más económicos, lo que permite a los clientes acceder a varias sesiones a un precio reducido.