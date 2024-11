Más que hermanas, Georgina e Ivana Rodríguez parecían siamesas. Se pasaban el día pegadas. Los mensajes de cariño en redes sociales eran constantes. Mientras la popularidad de Gio subía como la espuma a lo largo de los años, siempre tuvo en su hermana, un apoyo, un hombro amigo, una muleta en la que apoyarse. Pero hasta las uniones más fuertes a veces se resquebrajan y eso es lo que ha sucedido. El lunes, 4 de noviembre, pasará a la historia de la vida de las hermanas como el día en que se evidenció de forma pública su ruptura. La voz de alarme la dio el periodista Javier de Hoyos quien en sus redes sociales: Gio e Ivana han dejado de seguirse en redes sociales evidenciando así su ruptura. Pero, ¿a qué responde y cuales son los motivos? LOOK explica los antecedentes y da algunas claves.

El pasado 10 de octubre, el programa portugués de crónica social V+FAMA sorprendía con la siguiente noticia: «Georgina visita a su familia en Asturias tras meses alejada». El titular fue tachado por otros medios de comunicación como pura especulación y sensacionalismo, pero desde el espacio de información rosa daban cuenta de que «tras meses alejadas, Georgina y su hermana Ivana vuelven a coincidir y a acercar posturas». Uno de los detalles que más llamó la atención de los comentaristas del espacio era que Gio tardase tres meses en conocer a su nueva sobrina, Dafne, y que tanto su hermana como su grupo de amigas, Las Queridas, estuvieran casi que desaparecidas en combate en todo el verano y más tarde, en la tercera temporada de Soy Georgina. En la misma dirección van las informaciones contrastadas por este digital.

Goergina Rodríguez y su hermana Ivana en un evento. (Foto: Gtres)

Según ha podido saber LOOK, la tensión entre Georgina e Ivana no viene de ahora. 2024 ha sido un año muy difícil para las hermanas por razones que solo ellas conocen. Sin embargo, según ha podido saber este medio «esto se lleva cocinando meses. Ivana siente que su hermana no es la misma. Decir algo como que la fama se le ha subido a la cabeza es muy reductor. No es eso, o más bien, no es solo eso. Es que Gio se ha vuelto más egoísta, más desconfiada y eso parece que a Ivana le ha dolido mucho. Ivana ha tenido un embarazo algo complicado y sintió poco apoyo. Más no te puedo decir, porque las razones más profundas solo ellas las saben».

Lo cierto es que las hermanas siempre, al menos públicamente, han sido uña y carne. Geogina siempre ha tirado de su hermana Ivana para que no se sintiera desplazada, le ha dado su lugar, le ha hecho famosa e incluso han protagonizado campañas publicitarias juntas. La misma fuente nos desvela: «Yo te hablo de lo que he visto: dos hermanas que siempre se han apoyado. Las percepciones de cada una, lo que sientan…solo ellas lo saben. Pero Georgina ha sido muy generosa con su hermana. No te quepa ninguna duda. Tensión…pues si que las he notado más alejadas. Estuvieron meses en los que no se daban likes en redes, pero Gio estaba a mil por hora e Ivana había sido madre. No le di más importancia. Ahora con esto de dejar de seguirse…».

Es evidente que existe una ruptura y es evidente que se ha ido cocinando a fuego lento. Las dos hermanas llevan más de medio año alejadas y aunque en este mes de octubre intentaron acercar posturas, todo apunta a que el enfado de momento ha sido más fuerte. Las verdaderas y más profundas razones solo ellas las saben pero lo cierto es que las redes sociales, tan utilizadas por ellas como herramientas de trabajo y publicidad, han terminado por denunciarlas. ¿Será un enfado definitivo? «Seguro que no, pero el daño ya está hecho. Esa fuerza imbatible de las dos hermanas unidas va a costar que se recupere». Solo el tiempo lo dirá.