El sorprendente movimiento de Georgina Rodríguez ocho años después de conocer a Ronaldo

¡Sorpresa, sorpresa! Se ha hecho rica y famosa, ha conquistado el mundo de la moda, su reality es seguido por millones de personas, pero ocho años después de iniciar su romance con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez aún sigue teniendo «primeras veces». La última de ellas se resume a cenar con otra mujer de futbolista. Puede parecer intrascendente pero no lo es.

En ocho años de relación con el crack luso, Gio ha huido del ambiente futbolístico como un gato del agua. Su cena con Bruna Biancardi, novia del jugador Neymar, ha sido una auténtica excepción que confirma la regla y supone una revolución en la ampliación de su espectro de amistades. Más allá de su grupo de amigas, Las Queridas- sus amigos de verdad- o de amistades circunstanciales como Rosalía en su reality Soy Georgina- absoluta ficción- la de Jaca siempre se ha mostrada muy reservada y precavida con quien se junta. LOOK le cuenta todos los motivos.

El lado más desconocido de Georgina

Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)

Según ha podido saber este digital, Georgina es muy desconfiada. La influencer es «una mujer muy, muy cerrada, muy poco dada a gestos exuberantes en público. Es cariñosa y cercana con los suyos, pero ya. Cuando ha tenido que convivir con algunas mujeres de futbolistas, sea en la selección portuguesa o en los distintos clubes por los que ha pasado CR7 siempre la he visto incomoda».

Otro testimonio familiar de una conocida WAG asidua a los partidos de la selección lusa refiere: «Mis amigas y yo hemos coincidido con ella en palco muchas veces, sabe perfectamente quiénes somos, nunca nos saluda. Es más, nos rehúye. No sabemos a qué responde, pero creemos que es inseguridad. Siempre está tensa si no tiene a sus amigos cerca».

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posando. (Foto: Gtres)

La inseguridad es, sin lugar a dudas, la palabra más repetida entre otras mujeres que la han tenido cerca: «Yo cuando voy a palco también me llevo a mi hermana o a alguna amiga, aparte de mis hijos. Nos saludamos todas. Las mujeres de los futbolistas de la selección estamos muy unidas. Nos unen nuestros maridos, nuestro país. Georgina parece estar incómoda y es inaccesible. Una vez fui con una amiga a saludarla, para decirle que éramos muy fan de su reality y no hubo manera. Estaba rodeada de su gente, mirando el móvil».

La familia de Cristiano Ronaldo

En la misma dirección se ha manifestado el comentador portugués Pedro Capitão, en el programa V+FAMA. Capitão, muy conocedor de los entresijos del mundo del futbol gracias a su amistad con Carla Bahia o Filipa Castro, ex mujeres de futbolistas de la selección lusa, contó recientemente en el programa en el que colabora una versión muy similar a la ya referida: «Es bastante extraño […], en ocho años es la primera vez que la vemos acompañando a la esposa de un futbolista. Sé por fuentes en la prensa española que no se siente cómodo y siente celos de este entorno de futbolistas», expresó.

Georgina Rodríguez en un partido de fútbol en Riad. (Foto: Gtres)

Muy distinta es la relación de la familia de Cristiano Ronaldo con otros familiares de futbolistas. La familia de Ronaldo se muestra cercana y vivaracha: «Si tienen problemas entre ellas ni lo sé ni me meto. Pero si que es verdad que las hermanas de Ronaldo y su madre vibran como locas, te hablan, te saludan…Yo he intentado acercarme a Georgina un par de veces. Fue correcta pero nada más. Está claro que no quiere muchas confianzas con el resto».

Sea por los motivos que sean, lo cierto es que ocho años después, Georgina ha dado un paso de gigante para ampliar su círculo de amistades. Sea porque en Arabia Saudí se siente sola o porque realmente ha encajado con Bruna Biancardi, novia de Neymar, lo cierto es que el gesto ha sido sorprendente. Pero nunca es tarde y ocho años no son nada.