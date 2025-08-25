Claudia Schiffer, en cifras a los 55 años: 1’80 de estatura, 90-60-90 y 100 millones en el banco

Claudia Schiffer está convertida en todo un icono mundial a sus 55 años, con una brillante trayectoria a sus espaldas dentro el mundo de la moda, y habiendo hecho sus pinitos como actriz en algunas series y películas. La supermodelo conquistaba las pasarelas en los años 90, convirtiéndose en muy poco tiempo en una de las modelos mejor pagadas de la historia, formando una triada imparable junto a Naomi Campbell y Cindy Crawford en lo que fue una época dorada para el modelaje. El famoso «Big Six» que también encumbraba a otras bellezas de la talla de Linda Evangelista, Christy Turlington o Kate Moss.

Claudia Schiffer. (Foto: Gtres)

Así, no cabe duda de que cabe hacer un repaso por su historia, que comenzaba con una campaña para Guess y a la que siguió un ascenso imparable, siendo elegida por grandes de la industria como Karl Lagerfeld a la hora de convertirse en una verdadera musa para su marca. ¿Sus medidas? 90-60-90, que se convertían en sinónimo de la perfección física, y una altura de 1,80 metros, que le han permitido lucir como nadie algunos de los diseños más exclusivos.

Además, también es una de las modelos que más portadas ha protagonizado, una cifra meteórica que asciende a las 1.000 y que la llevaba incluso aparecer en el libro Guiness de los Récords. Todos sus trabajos, con marcas tan prestigiosas como Versace, Chloé, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Michael Kors, Dolce y Gabbana o Ralph Lauren, le han valido para reunir una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares. Y es que Schiffer ha paseado su escultural figura por algunas de las pasarelas más importantes del mundo, y hasta el día de hoy ninguna otra modelo ha podido igualarla.

De hecho, también hizo sus pinitos como actriz en películas como Richie Rich, Blackout, Zoolander o Love Actually. Por tanto, no sorprende que a día de hoy cuente con un estilo de vida bastante desahogado junto a su esposo, el cineasta Matthew Vaughn, y los tres hijos que tienen en común: Cosima, Caspar y Clementine.

Claudia Schiffer y su marido Matthew Vaughn. (Foto: Gtres)

Actualmente, Schiffer vive entre Suffolk y Oxfordshire, en Reino Unido, bastante alejada del intenso fulgor de los flashes que la han acompañado durante la mayor parte de su vida. De hecho, ejerce como Embajadora de Buena Voluntad del Reino Unido para UNICEF, demostrando lo comprometida que está con las causas solidarias.

Pero, antes de formar una familia, a la modelo se la relacionaba con figuras tan mediáticas como David Copperfield. Los dos se conocieron en 1993, durante uno de los espectáculos del mago, y poco después de confirmaba la relación, que se alargaba hasta 1999. Cinco años durante los que acaparaban todas las miradas, pero que también estuvieron marcados por la sombra de la infidelidad.

Tiempo después, a la maniquí también se la relacionaba con Tim Jefferies, un comerciante de arte, con quien salió antes de conocer a su actual esposo.