Los nombres de Carolina de Mónaco y Karl Lagerfeld han estado enlazados desde hace décadas. La princesa de Hannover ha sido, además de su musa, una de las personas más cercanas al modista a lo largo de su carrera, y también de su vida. Esto hace que sea imposible hablar del ‘Káiser’ de la moda sin citar a la hermana del príncipe Alberto de Mónaco.

Este pasado mes de febrero se cumplieron cinco años de la muerte de Karl Lagerfeld y, a pesar de que Chanel está en las excelentes manos de Virginie Viard -y con Carlota Casiraghi como imagen-, su memoria continúa muy viva. Tanto que la plataforma Disney+ ha decidido sacar adelante una serie en la que se repasan algunos episodios de su vida.

Karl Lagerfeld, junto a Carolina de Mónaco en un evento. / Gtres

Un proyecto que se centra en la figura del modista, pero no en su época de mayor esplendor, sino antes de convertirse en un mito de la moda, y un ejemplo a seguir por las generaciones posteriores. No son muchas las personas capaces de hacer lo que él hizo, no solamente con Chanel, sino con la moda en general.

Bajo el título de Becoming Karl Lagerfeld, el próximo 7 de junio llega a las pantallas la serie de seis episodios, que pone la vista en la década de los años 70, en uno de los momentos clave en la vida del diseñador y que sentó las bases de su posterior evolución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Disney+ España (@disneypluses)

Lagerfeld antes de Chanel

A pesar de que su carrera se definió fundamentalmente por su trabajo en la Maison, el alemán comenzó a colaborar en los años 60 en Chloé y, en torno a 1965, se puso al frente de la firma Fendi. El proyecto de Disney+ arranca con un Lagerfeld al borde de los 40 años, cuando todavía no es una figura muy conocida del mundo de la moda, pero que ya empieza a tener cierta relevancia. La serie no deja de lado su rivalidad con Yves Saint Laurent o su especial relación con y Jacques de Bascher, que fue fuente de inspiración para sus primeras colecciones.

Ciudades como París, Mónaco o la capital italiana son el escenario en el que se desarrolla la trama, inspirada en el libro Kaiser Karl de 2019. El texto está escrito por la periodista francesa Raphaëlle Bacqué y ha sido todo un éxito de ventas.

Karl Lagerfeld, en una imagen de archivo. / Gtres

A pesar de que Lagerfeld es el gran protagonista, los personajes secundarios también tienen un peso específico, con figuras de gran relevancia en su época, como Paloma Picasso, la modelo Loulou de La Falaise o la actriz Marlene Dietrich.

Un reparto de altura

El actor Daniel Brühl es el responsable de ponerse en la piel del mítico diseñador, pero le acompañan otros rostros destacados, como Théodore Pellerin en el papel Jacques de Bascher o Arnaud Valois como Yves Saint Laurent. El estreno de los dos primeros episodios de la serie se llevará a cabo en el Festival Internacional de Series de Cannes, aunque a principios del mes de junio ya estará disponible la serie completa a través de Disney+.

Furor por las historias de la moda

Este proyecto no es, ni mucho menos, el primero que se centra en alguno de los grandes nombres del mundo de la moda. Recientemente, en Amazon Prime se ha estrenado la serie que repasa la trayectoria de Cristóbal Balenciaga y, antes de eso, Netflix llevó a la pantalla la vida de Halston.