La aparatosa caída de Manuel Carrasco en Huelva que ha revolucionado a todos sus fans

Manuel Carrasco es uno de los cantantes de mayor renombre de nuestro país. Su fama se remonta al año 2002 cuando ingresó en la academia de Operación Triunfo y finalizó su experiencia en el formato como segundo finalista, solo por detrás de Ainhoa Cantalapiedra, la ganadora. Tras su paso por el reality, Manuel Carrasco ha continuado cosechando éxitos y su espíritu incansable lo ha llevado a posicionarse como uno de los artistas más consagrados de España. Durante este verano, el onubense se encuentra inmerso en un nuevo proyecto. Nos referimos a la gira Tour Salvaje, que comenzó el pasado 17 de mayo en el estado La Cartuja de Sevilla y que se extenderá hasta mediados del mes de octubre. Una programación que hará al artista recorrer la geografía española en toda su extensión.

Su último recital ha sido uno de los más esperados y especiales para el cantante. Se trata de su cita con el público de Isla Cristina, el municipio andaluz de donde es natural. Movido por la euforia y la emoción, Manuel lo ha dado todo sobre el escenario. Tanto es así que en medio del espectáculo tuvo un pequeño traspiés que puso en alerta a todos los asistentes. En el momento en el que entonaba su mítico tema La reina del baile y mientras se trasladaba por la pasarela central del recinto con el fin de acercarse a sus fans, un resbalón hizo que acabara sentado en las tablas. Una embarazosa situación de la que el intérprete salió al paso con gran naturalidad y que no generó ninguna interferencia con el show. Un gesto que deja patente el compromiso del de Huelva con su público.

Otro soldado caído en concierto. Manuel Carrasco anoche pic.twitter.com/dmevYg0V4Q — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) August 23, 2025

No obstante, el video de lo sucedido no tardó en hacerse viral en redes sociales como Tiktok y X, ya que muchos de los presentes estaban grabando con sus móviles justo en el instante en el que se ha desvanecido. «Otro soldado caído en concierto», ha escrito uno de los internautas haciendo referencia a otras caídas de estrellas en sus conciertos y en tono de humor. «Había mucha humedad», ha aclarado otra de las fanáticas del vocalista, vislumbrando así uno de los motivos que ha podido ser el causante de la caída. Otros han ensalzado su carácter con comentarios como «tiene arte hasta para caerse», «es tan bueno que hasta un resbalón le hace grande» o «después de caer como un héroe, ha seguido cantando».

Así ha sido el concierto de Manuel Carrasco en Huelva

Isla Cristina se ha preparado a fondo para recibir a Manuel Carrasco el día 22 de agosto. Una fecha que coincide con las Fiestas de la Punta del Caimán en honor a la Virgen del Mar. Por este motivo, un despliegue de unas 300 personas se ha preocupado de que todo saliera según lo previsto en la actuación del ex triunfito y en torno al municipio costero que espera recibir mucha afluencia de visitantes.

Manuel Carrasco en concierto. (Foto: Gtres)

Unas medidas extraordinarias que estarán vigentes hasta el próximo lunes, cuando terminan las celebraciones locales, y que se han sumado a las que viajan cada día con el propio compositor. Personal de seguridad, servicios municipales, usuarios voluntarios y personal privado son algunos de los profesionales que han trabajado y trabajan en torno a esta cita musical.