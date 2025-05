Manuel Carrasco ha vuelto a liarla en plena calle. El artista, a punto de comenzar su nueva gira Salvaje, ha ofrecido un concierto gratuito en la primera ciudad en la que volverá a los escenarios: Sevilla. El intérprete de Qué Bonito Es Querer ha reaparecido en la capital hispalense horas antes del inicio de su nuevo tour para sorprender a todos los sevillanos y a los turistas con una de sus últimas canciones.

Baño de masas de Manuel Carrasco en Sevilla

Si por algo se caracteriza Manuel Carrasco, y uno de los motivos por el que tiene tantos admiradores, es por su cercanía con su público y la sencillez con la que expresa su pasión: la música. A tan solo un día de subirse de nuevo al Estadio de la Cartuja, en Sevilla, el artista ha ofrecido un concierto gratuito en el centro de la capital hispalense. Además, como si en una reunión entre amigos se tratara, el ex concursante de Operación Triunfo ha acudido en solitario, sin su equipo, solo con su voz, un micrófono y una guitarra. Poco más la he hecho falta para que miles de personas se acercasen a escuchar El grito del niño, de su disco Pueblo Salvaje II, el nuevo trabajo que presentará a los andaluces este sábado 17 de mayo.

Sin embargo, no a todo el mundo le ha cogido por sorpresa esta actuación ya que no es la primera vez que el andaluz improvisa una actuación en plena calle. Hace solo unos días, a través de sus redes sociales, advirtió que «quería hacer algo especial el día antes de la gira para la gente que no fuera al concierto». Dicho y hecho. Manuel, una vez más, ha cumplido con su palabra.

En los últimos días Carrasco, que ha estado completamente inmerso en los preparativos de su nueva gira de conciertos -en la que su mujer, Almudena Navalón, tiene un papel fundamental dentro del equipo- también ha tenido tiempo para sorprender a sus fans. De hecho, antes de viajar hasta Sevilla para terminar con los últimos detalles de su primer concierto, ofreció un concierto en la línea 6 del Metro de Madrid, al que acudieron varios rostros conocidos y donde protagonizó un divertido momento con María Patiño, que es una gran admiradora de su música.

El papel de Almudena Navalón en su gira

Una de las personas responsables de que los conciertos de Manuel Carrasco sean inolvidables es por ‘culpa’ de su mujer, Almudena Navalón. La comunicadora es la encargada de la escenografía de los conciertos y la persona que se asegura que, detrás del escenario, exista una organización. «Gracias vida por dejarme compartirlo con el padre de mis hijos, persona que a su vez admiro profundamente y del cual aprendo cada día», escribió la esposa del artista hace justo un año, cuando terminó su última gira Corazón y flecha.