Las redes sociales se han convertido en la plataforma preferida de numerosos rostros conocidos para dar a conocer sus opiniones, pero no solo eso, también muestran detalles de su día a día. Esta vez ha sido Almudena Navalón, pareja de Manuel Carrasco quien ha querido compartir una preciosa instantánea con su bebé a la vez que ha lanzado un claro mensaje. En su perfil de Instagram donde ya reúne más de 100 mil seguidores, la periodista ha publicado una fotografía junto a su segundo hijo, pero lo más llamativo del post ha sido que ha querido romper con todo tipo de tabúes y sale dándole el pecho al pequeño.

«9 meses, 13 días y 11 horas. #mibolayyo #sigolactando», ha escrito. Unas palabras de lo más aplaudidas por los usuarios de esta misma red social. «¡Menuda modelo de #lactanciamaterna más increíble!», «El mío tiene ya 13 meses y sigo! Desde el tercer mes he estado diciendo que sería el último mes pero luego le sigo dando», «25 meses que llevo yo…😂», «Todo lo que puedas Almudena y quieras esta claro…es lo mejor!! Asi esta el tio jeje 😍😍…besitos y Feliz Navidad familia», han sido solo algunos de los comentarios.



Almudena Navalón y Manuel Carrasco se convirtieron en padres por segunda vez el pasado mes de marzo. La comunicadora abandonó el hospital antes de tiempo debido a que el nacimiento se produjo al inicio de la crisis del coronavirus cuando la incertidumbre acechaba con más fuerza. «Nos hemos tenido que venir a casa un poquito antes de tiempo pero la situación nos lo ha exigido así. Deciros que estamos todos muy bien y muy felices. Ahora toca ser responsables y permanecer aquí todo el tiempo necesario hasta que pase esta tormenta #yomequedoencasa #imstayinhome», escribió Navalón en sus redes sociales en un selfie desde el centro hospitalario.

Sin embargo, Almudena Navalón no es la única famosa que ha reivindicado la lactancia materna. Hay una larga lista de numerosos rostros conocidos entre las que se encuentra Dafne Fernández, que ha sido madre recientemente de su segundo hija, concretamente el pasado 9 de diciembre. La actriz que ya tiene tablas en esto de ser madre, ha mostrado su apoyo en varias ocasiones a dar el pecho a los recién nacidos. Lo ha hecho a través de las redes sociales compartiendo instantáneas que han sido de lo más aplauididas.

«La lactancia fue lo más duro en todo mi proceso de ser madre. La preocupación diaria por el peso del bebé, las dudas sobre la calidad de mi leche, la obstrucción mamaria, los masajes eternos debajo de la ducha mientras se me caían las lágrimas del dolor, el no tener ni una hora para poder ducharme, ni para comer, ni para dormir. La culpa que sentía por querer abandonar un día tras otro y no hacerlo porque “eso es de ser mala madre”, al no darle “lo mejor” a tu hijo… un día de repente todo cambió y empecé a disfrutar de la lactancia y de mi hijo. Y encontré el verdadero significado de la lactancia materna. Ese con el que la madre disfruta de alimentar a su hijo y encuentra en ese momento algo único que sólo ellos vivirán. Y también se puede encontrar ese momento dándole el biberón. Y por eso no dejas de ser una buena madre, al contrario, eso es saber escucharte y ser fiel a una misma y no a lo que se espera de nosotras. Lidié con la lucha de la lactancia y a los 6 meses de lactancia materna exclusiva lidié con el destete y los biberones. Siempre vais a sentir presión hagáis lo que hagáis», llegó a decir en una ocasión la intérprete.