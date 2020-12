Dafne Fernández ha vuelto a compartir una poderosa reflexión con sus seguidores que, una vez más, va acompañada de una hermosa fotografía que, teniendo en cuenta que su marido es fotógrafo y la intimidad que representa, todo apunta a que ha sido tomada de manera personal por Mario al calor del hogar que comparten.

Con unas sencillas braguitas negras, cubriéndose el pecho con un brazo y colocada de perfil aunque mirando al objetivo, Dafne muestra el estado de su cuerpo apenas 7 días después de haber traído al mundo a su segundo bebé, la primera niña de la casa: “Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él. Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello”.

Las palabras de la actriz han tenido una enorme acogida entre sus miles de seguidores y rostros tan conocidos como Laura Escanes, Andrea Duro, Álex Adrover o Natalia Verbeke han llenado de corazones y aplausos el pie de foto. Mención especial para el comentario de Sara Sálamo, quien no ha dudado en contradecir a Dafne en su afirmación de no sentirse bella con unas palabras cargadas de cariño: “Pues cariño, si no te sientes bella es que algo te ha privado de la vista. ¡Yo no he visto cosa igual! Estás TREMENDA”.

Desde que se convirtió en madre de su primer hijo, la protagonista de ‘Tierra de lobos’ ha ido haciendo de su perfil en redes un altavoz desde el que habla, visibiliza y normaliza algunas cosas relativas a la maternidad como es el caso de la lactancia. Este tema en concreto ha sido tabú durante años y tiene tantos defensores como detractores por lo que la posición de Dafne resulta un bálsamo para muchas mujeres, sea cual sea su apuesta de crianza. “La lactancia fue lo más duro en todo mi proceso de ser madre. La preocupación diaria por el peso del bebé, las dudas sobre la calidad de mi leche, la obstrucción mamaria, los masajes eternos debajo de la ducha mientras se me caían las lágrimas del dolor, el no tener ni una hora para poder ducharme, ni para comer, ni para dormir. La culpa que sentía por querer abandonar un día tras otro y no hacerlo porque “eso es de ser mala madre”, al no darle “lo mejor” a tu hijo… un día de repente todo cambió y empecé a disfrutar de la lactancia y de mi hijo. Y encontré el verdadero significado de la lactancia materna. Ese con el que la madre disfruta de alimentar a su hijo y encuentra en ese momento algo único que sólo ellos vivirán.

Y también se puede encontrar ese momento dándole el biberón. Y por eso no dejas de ser una buena madre, al contrario, eso es saber escucharte y ser fiel a una misma y no a lo que se espera de nosotras. Lidié con la lucha de la lactancia y a los 6 meses de lactancia materna exclusiva lidié con el destete y los biberones. Siempre vais a sentir presión hagáis lo que hagáis. Es un hecho. Y puede no proceder de nadie en particular. Quizá seas tú misma la que más presión te impongas. Así que yo quiero decirte, mamá y futura mamá, que decidas lo que decidas hacer, vas a ser una mamá increíble porque es imposible querer algo malo para tu hijo. Imposible. Vas a hacer lo máximo siempre para que tu hijo esté bien. Así que no te machaques, suficiente tenemos con todo lo que significa la llegada de un nuevo ser en nuestras vidas y las hormonas revolucionadas. Confía en ti y cuídate bien decidas lo que decidas. ❤️