Dafne Fernández y Mario Chavarría, padres de una niña

Dafne Fernández está de enhorabuena. La actriz acaba de convertirse en madre de su segundo hija junto a Mario Chavarría. Así lo ha anunciado su pareja a través de su perfil de Instagram, con una entrañable fotografía en la que aparece sujetando la manita de su recién nacida hija: «Bienvenida a casa, mi (niña) amor», ha escrito el fotógrafo junto a la instantánea en inglés, aunque no ha revelado por el momento ni los detalles de su nacimiento ni el nombre que la pareja ha elegido para ella.

Por el momento, Dafne no ha hecho mención a este importante acontecimiento en su perfil, lo que indica que el nacimiento ha debido ser hace muy poco. La actriz sin duda está disfrutando de estos primeros momentos de la vida de su hija en la intimidad. Hace unas horas, la intérprete compartía con sus seguidores a través de los stories una secuencia en la que se la veía comiendo pasteles. Unos dulces a los que incluso ha llegado a poner nota. Aunque no se sabe en qué momento o lugar se encontraba la intérprete cuando subió a su perfil la secuencia, bien podría ser un antojo antes de ingresar para dar a luz, ya que en las últimas semanas no ha sido especialmente activa en sus redes.

La niña es la segunda hija para la actriz y el artista, que ya son padres de un niño, Jon, que vino al mundo el 30 de agosto de 2018, apenas un año después de su romántica boda en los bosques de Ávila, aunque llevaban juntos más tiempo. Un enlace para el recuerdo cuyas fotografías parecían sacadas de un cuento de hadas. De hecho, la pareja ha celebrado recientemente su sexto aniversario: “feliz aniversario amor. La vida a tu lado es increíble, que lo sepas. 6 años y mira todo lo que hemos construido juntos. Y el hijo que tenemos y la bambola que viene en camino el mejor regalo del mundo mundial. Por más aventuras a tu lado. Te amo”, escribió Dafne Fernández en su perfil de Instagram a finales del mes de noviembre.

En los últimos meses, la actriz no ha dudado en compartir con sus seguidores en redes sociales los detalles de cómo ha vivido este segundo embarazo, a pesar de los momentos tan complicados por los que pasa el mundo a raíz de la crisis sanitaria. Una nueva etapa que, aunque llena de felicidad, se plantea como un reto para la intérprete, tal como ella misma expresaba hace algunas semanas a través de su cuenta: “adoro a este ser y me da miedo pensar cómo voy a dividir mi amor cuando nazca el nuevo bebé. Me siento culpable!! Aunque pienso que es el mejor regalo que le voy a hacer en esta vida. Porque mis [email protected] son todo para mi, porque los mejores años de mi infancia los viví junto a [email protected] Estamos exprimiendo estos últimos meses únicos que nos quedan siendo 3”, aseguraba la actriz.

La intérprete ha celebrado recientemente su tercer aniversario de boda junto al fotógrafo, al que no duda en describir como el amor de su vida siempre que tiene oportunidad, como hizo en su cumpleaños: “muchas felicidades al amor de mi vida, a mi mejor amigo, a mi compañero de viaje, al padre de mis hijo, te quiero amor!”, escribió la actriz junto a una fotografía en la que ambos aparecían besándose.