Ortega Cano ha reaccionado a las últimas informaciones sobre el testamento de Michu, su ex nuera, que falleció el pasado 7 de julio a los 33 años en Arcos de la Frontera, Cádiz. El diestro, que no dudó en viajar hasta Andalucía para despedir a la madre de su nieta Rocío y para también apoyar a su hijo José Fernando, ha tratado de estar al margen de las tensiones familiares que comenzaron por el testimonio de Tamara, la hermana de Michu, en los platós de televisión. El clan de la fallecida defendió que la menor de edad debía quedarse con ellos como hasta ahora. Sin embargo, los Ortega Mohedano pusieron sobre la mesa que el futuro de la pequeña mejoraría en cuanto a educación en Madrid, donde viven ellos.

Tras la muerte de Michu, se destapó que la ex de José Fernando habría dejado por escrito que su voluntad era que Rocío viviera con su familia paterna. Una incógnita que dentro de muy poco se resolverá. Cuatro semanas después, TardeAR ha confirmado que la gaditana sí que acudió a un notario para firmar su testamento. Una noticia a la que ha reaccionado el último marido de Rocío Jurado ante las cámaras de GTRES: «De verdad no se lo puedo decir, no tengo noticias de ello, eh. No lo sé si se han puesto en contacto (refiriéndose al padre de Michu, que le habría llamado para la apertura del documento jurídico)». Sobre ello, el padre de José Fernando y Gloria Camila ha dejado claro que a él «le gustan las cosas templadas», ya que considera que «las prisas no traen nada bueno».

Ortega Cano reaparece tras la muerte de Michu. (FOTO: GTRES)

El futuro de la hija de Michu y José Fernando

El programa vespertino de Telecinco ha podido confirmar que, efectivamente, Michu -que era consciente de que padecía una cardiopatía de la que se estaba tratando- dejó por escrito un testamento por lo que pudiera pasar: «La semana pasada, el padre de Michu se pone en contacto con los Ortega y les dice que hay un testamento, y que ese testamento será abierto entre esta semana y principios de la que viene. Siempre se ha dicho que podía tener o no tener. Lo que hay que hacer es pedir un certificado de últimas voluntades, y este ha señalado que había un testamento hecho por Michu en una notaría. Nadie sabía si había hecho o no un testamento, y lo que señala la realidad es que sí lo hizo. Fue previsora, y sabiendo del peligro que podía tener en vida de que algo le pasara, hizo un testamento».

Gloria Camila Ortega visita a su sobrina Rocío en Arcos de la Frontera. (FOTO: GTRES)

Durante estas semanas, el futuro de la pequeña Rocío ha sido incierto. Mientras que la familia de su madre abogaba porque la menor se quedara junto a Inmaculada, su abuela, el clan Ortega Mohedano ha defendido que lucharían porque la hija de José Fernando y Michu tuviera lo mejor. Es por ello que se prevé que en el testamento se resuelva esta gran incógnita que marcará un antes y un después en sus vidas y en sus planes: «Sobre con quién se queda su hija, eso lo tendremos que ver lógicamente. Si ella tuvo esa previsión, ahí vendrá plasmado cuál era su voluntad».