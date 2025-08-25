De Sara Sálamo a Paco León: compañeros y amigos despiden a Verónica Echegui en el tanatorio de La Paz

La noticia de la muerte de Verónica Echegui ha dejado consternado al mundo de la interpretación de nuestro país. La actriz, conocida por su mítico papel en Yo soy la Juani o El patio de mi cárcel (entre muchos otros títulos), ha fallecido a los 42 años tras llevar varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de una larga enfermedad. Sobre el mediodía de este lunes, 25 de agosto, sus restos mortales han sido trasladados al Tanatorio de La Paz de la localidad madrileña de Tres Cantos, donde se han reunido sus familiares y amigos más cercanos para darle un último adiós.

Más allá de sus seres queridos, los cuales se han mostrado completamente rotos delante de las cámaras, numerosos rostros conocidos del país también se han trasladado hasta el enclave mencionado para expresar sus condolencias y despedirse de la actriz. Una de las primeras en llegar ha sido Sara Sálamo, compañera de profesión y gran amiga de la fallecida. En las imágenes trascendidas, la mujer de Isco Alarcón aparece con un rostro cabizbajo y vestida completamente de negro. A su salida, ha preferido guardar silencio y no dar declaraciones a la prensa, limitándose a agradecer el pésame de los periodistas.

Sara Sálamo en el tanatorio de Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

Paco León ha sido otra de las celebridades que han querido acercarse hasta el tanatorio para despedirse de su compañera de profesión. A diferencia de Sara, el hijo de Carmina Barrios sí que ha confesado a los periodistas que «no se cree» la noticia, desvelando que ha sido un inesperado fallecimiento para todos.

Paco León en el tanatorio de Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Silvia Alonso, Vicky Luengo y Susana Abaitua, tres conocidas intérpretes de nuestro país, han llegado juntas al tanatorio citado. Sus rostros devastados a la entrada del lugar, sin duda, dejan entrever que esta triste noticia les ha pillado por sorpresa y les ha dejado completamente devastadas.

Silvia Alonso, Vicky Luengo y Susana Abaitua en el tanatorio de Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

Más tarde, Dafne Fernández y Elisa Matilda, dos conocidas figuras del cine español, también han llegado al velatorio juntas. En su caso, ambas han seguido la línea de Sara Sálamo y han optado por atuendos negros y oscuros para despedirse de su compañera de profesión.

Dafne Fernández y Elisa Matilda en el tanatorio de Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

Las reacciones en la red a la muerte de Verónica Echegui

Más allá de la multitud de famosos que han querido dar su último adiós a Verónica Echegui en el tanatorio de La Paz, el universo 2.0. también se ha llenado de emotivos mensajes por parte de celebrities que han lamentado la triste y temprana pérdida de la actriz. Entre ellos destacan María Castro, quien ha asegurado que la noticia le ha dejado «helada» o Fernando Tejero, que ha asegurado a través de su perfil oficial de Instagram que trabajar con ella «siempre era una suerte».

A ellos se han unido Daniel Grao, Maribel Verdú, Bibiana Fernández o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha destacado que Verónica tenía «un talento y una humildad enormes».