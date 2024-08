El comentado desnudo integral de Paco León tras ser relacionado con Álvaro Muñoz Escassi

Paco León ha elegido Australia como destino vacacional para este verano. Rodeado de naturaleza, el actor ha compartido con todos sus seguidores del universo 2.0. algunos de los paisajes de los que ha podido disfrutar durante sus días de descanso. Pero, como buen turista, también ha querido inmortalizar diferentes momentos de su viaje publicando varias fotografías en las que aparece él mismo. Aunque, entre todas, sin duda hubo una que llamó la atención frente al resto, ya que el intérprete aparece de espaldas completamente desnudo, con una mochila como único accesorio, en mitad de la playa.

«100% natural. Sin aditivos ni conservantes», escribía junto a la imagen mencionada y un video en el que se aprecian a varios canguros con un atardecer de fondo. Como era de esperar, el post no tardó en registrar multitud de ‘me gustas’, llegando a superar los 50.000. Al mismo tiempo, también acumuló una larga lista de reacciones, tanto de los internautas anónimos como de algunos rostros conocidos, en los que se alaba la anatomía del mismo: «Que monumento», «Bello y musculoso», «Ese culito», «Me encanta tu naturalidad. Todo lo que se ve es muy bonito», «Qué bonita mochila», «¡Ese cuerpazo!», «Cuidado con los canguros», escribían algunos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @pacoleon

Cabe destacar que no es la primera vez que Paco León incendia la Red con contenido de este estilo. Y es que, en más de una ocasión, ya ha compartido fotografías en la que aparece como vino el mundo, mostrándose completamente seguro y cómodo con su físico. No obstante, en esta ocasión, la fotografía desde Australia ha llegado en un momento en el que su nombre está posicionado en el centro del huracán mediático tras ser relacionado como posible amante de Álvaro Muñoz Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi y su supuesta relación con un actor español

Desde que Enrique del Pozo afirmó que el jinete de caballos había mantenido varios encuentros íntimos con un conocido actor español, las redes no han parado de intentar averiguar la identidad del intérprete con el que Escassi supuestamente habría sido infiel a María José Suárez. Teniendo en cuenta los escuetos detalles que Enrique ha proporcionado sobre el actor, decenas de internautas coincidieron en que el nombre de Paco León podría encajar a la perfección en este enigma.

Enrique del Pozo en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

No obstante, ante el aluvión de comentarios que señalaban al protagonista de Aída como el amante de Escassi, Enrique se ha visto obligado a dar un paso al frente para dejar claro si se trata o no de él: «Para que quede claro, mi amigo no es Paco León», sentenciaba desde el plató del programa TardeAR. «Las cosas que yo he dicho sobre mi amigo no coinciden nada con Paco León», añadía