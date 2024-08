Álvaro Muñoz Escassi rompe su silencio y se pronuncia sobre el momento por el que atraviesa su vida

Álvaro Muñoz Escassi continúa acaparando gran parte de la actualidad informativa de la crónica social de nuestro país. Después de salir a la luz el fin de su relación sentimental con María José Suárez y los motivos que habrían propiciado dicha ruptura, el jinete ha continuado protagonizando diferentes noticias que han dejado boquiabiertos a más de uno. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, Enrique del Pozo anunció, desde el plató del programa Socialité, que Escassi había mantenido varios encuentros íntimos en el pasado con un actor español muy conocido, algo que ha hecho que el ex concursante de MasterChef Celebrity 8 se pronuncie en las redes sociales.

Sin mencionar en ningún momento nada de lo informado por Enrique, Álvaro ha dejado claro, a través del universo 2.0., que se encuentra en un momento de su vida en el que no desea «desgastarse con nada ni con nadie»: «Ya no me apetece dar explicaciones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias», reza el texto que ha compartido en su perfil oficial de Instagram. «Mi nivel de tolerancia para ciertas cosas es mínimo y mi paciencia casi nula», prosigue.

Texto compartido por Álvaro Muñoz Escassi en las redes. (Foto: Gtres)

El mensaje continúa expresando que el único objetivo que tiene a día de hoy es «sentirse bien y hacer el bien»: «No pienso perder mi tiempo con nadie, ni hacérselo perder a alguien más», sentencia. Por último, el texto concluye dejando al descubierto la actitud por la que a partir de ahora optará: «Prefiero invertir mi energía en lugares y personas que me valoren, que aporten paz y luz a mi vida y que me llenen de tranquilidad».

Álvaro Muñoz Escassi, en Madrid. (Foto: Gtres)

Escassi ha querido acompañar este movimiento inesperado en la Red de una canción que tampoco ha pasado desapercibida de cara los internautas. Y es que ha ambientado las palabras mencionadas con la nueva versión de Así Fue de Alberto Aguilera Valadez, donde se escuchan frases como: «Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado», entre otras muchas, las cuales se pueden interpretar como una clara indirecta hacia su nueva situación sentimental.

Su otro enigmático mensaje en la Red

Pero esto no es todo. Días antes de compartir este mensaje, Escassi aprovechó sus vacaciones de verano para publicar una imagen de un atardecer en la que escribió: «Y esto no ha sido lo más bonito del día». A día de hoy, se desconoce a quién iban dirigidas esas palabras. Cabe destacar que acompañó la historia con la canción de Céline Dion, I’m Alive, cuyo significado en español es: «Estoy vivo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial)

Tal y como desveló TardeAR, Escassi ha puesto tierra de por medio y ha decidido alejarse del foco mediático trasladándose hasta Cartagena de Indias, la ciudad colombiana que ha elegido para desconectar de todo lo ocurrido en los últimos meses. A día de hoy, sigue siendo una incógnita si ha viajado en solitario o en compañía, ya que sus mensajes en la redes han desatado todo tipo de conjeturas al respecto.