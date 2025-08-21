Luis Larrañaga Merlo es uno de los actores más populares de la industria del cine español. A lo largo de su carrera, ha cosechado numerosos éxitos profesionales gracias a su participación en series como Aquí no hay quien viva o El Internado, dos producciones en las que tuvo papeles protagonistas. Tal fue su éxito que, como muchos rostros conocidos que no se dedican a la farándula, el interés por su vida privada comenzó a crecer. Tras cuatro décadas dedicado plenamente a su carrera, el intérprete ha hecho una curiosa revelación sobre su intimidad y sobre su deseo de ser padre.

Su confesión sobre la adopción

La pasión de Merlo por el cine viene de cuna. El actor, hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, creció en el seno de una familia de artistas. Fue por ello que su vocación, desde niño, la tuvo muy clara a pesar del precio que tuvo que pagar por ello. Debido al reconocimiento de sus padres en la industria, durante su etapa escolar sufrió bullying -debido a que en los setenta no estaba bien visto ser hijo de actores-.

Luis Merlo en el teatro / Gtres

Sin embargo, eso no impidió que apostara por la misma profesión que sus padres, de los que ha seguido sus pasos en casi todo. Al igual que sí se formó en el cine, lo que le diferencia de sus progenitores es que Merlo no ha querido tener descendencia. En una entrevista one to one con GTRES con motivo del estreno de Un Dios salvaje -su nueva obra de teatro-, el artista ha explicado la razón por la que no se ha animado con la paternidad.

«Yo de algún modo he tenido hijos, voy a decir una cosa tremenda, muy gay, pero mis hijos han sido mis sobrinos porque los he criado. Y entonces verdaderamente creo que de algún modo conozco la experiencia porque he visto formarse a muchos niños a mi alrededor. Bueno, tampoco tengo tantos hermanos, pero uno, dos, tres, cuatro, cuatro sobrinos largo. Y entonces si he vivido lo que es, me parece fascinante, pero no estoy preparado», ha comenzado diciendo. Además, ha explicado que la razón es que vive solo y lo considera una decisión -el de ser padre- que nace del amor.

Luis Merlo en el FesTVal de Vitoria / Gtres

Sin embargo, el intérprete de La que se avecina, ha explicado que eso no significa que no se haya planteado la adopción al ver la experiencia de su entorno -y que lo ha vivido muy de cerca gracias a sus hermanos-: «Me la planteo, pero estoy adoptándome a mí cada día. Lo que sí creo es que en el mundo en el que vivimos, donde las oportunidades laborales cada día merman y merman y merman, los hijos ya casi se quedan con los padres hasta que tienen la edad de los padres. Y esto no es sano».