Sheila Casas vuelve del viaje familiar y sorprende con sus declaraciones: "No las conozco"

Sheila Casas ha disfrutado de un viaje de ensueño en El Salvador junto a sus hermanos: Mario, Óscar, Cristian y el pequeño Daniel, –su hermano menor de 8 años y al que todos consideran el «ojito derecho» de la familia–. Muy feliz y relajada tras unos días en medio del paraíso, la joven ha reaparecido en el aeropuerto.

«Me habría quedado allí todo el verano», confesaba a los reporteros, que no dudaban en preguntarle sobre esta nueva aventura. Un viaje muy familiar en el que ella recalca que «han estado todos». «Ojalá siempre sea así», apunta. «Lo hacemos en Navidad y en verano, por lo que ojalá sea así por mucho tiempo».

Estos últimos días, Sheila nos ha compartido unas espectaculares imágenes en las que además de presumir de cuerpazo, también nos ha mostrado algunos de los paisajes más espectaculares del lugar. «Un paseo de 20 fotos por el paraíso, El Salvador. Que naturaleza, paz, paisajes de ensueño, gente amable, comida rica, buen clima. He descubierto un lugar donde me quedaría por mucho tiempo», escribía en su Instagram.

Captura de las stories que han subido Ana Mena, Melyssa Pinto y Mario Casas a su Instagram. (Foto: Redes sociales)

Sheila Casas habla sobre las novias de sus hermanos

Ya de vuelta, Sheila tampoco ha dudado a la hora de pronunciarse obre las respectivas parejas de sus hermanos, –Mario y Óscar–, con las que supuestamente había coincidido en El Salvador. Sin embargo, la abogada asegura que se ha dado pie a una gran confusión. Y es que, por lo visto, ella todavía no conoce a Melyssa Pinto y Ana Mena. Declaraciones que han sorprendido bastante, ya que todos daban por hecho que la influencer y la cantante habían pasado esos días en compañía de toda la familia Casas.

«No hemos coincidido, ha habido una confusión», respondía con una sonrisa a los reporteros. «No tengo el gusto, no las he conocido». Y cuando le preguntaban por una posible confirmación del romance por parte de Mario y Melyssa, ella ha procurado mantenerse al margen. «No puedo hablar de cosas que no me conciernen», ha zanjado. Eso sí, ha dejado muy claro de que en el caso de que la pareja haya decidido dar un paso adelante y oficializarlo, se alegra mucho por ellos.

Sheila Casas en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

«Que todo el mundo sea feliz, y más después de este viaje. ¿Cómo no iba a estar feliz?», ha insinuado respecto a su propio estado anímico. Lo cierto es que la abogada se ha dejado ver muchísimo más animada, sobre todo ahora que ya ha dejado atrás todo el huracán relacionado con Álvaro Muñoz Escassi. La mediática ruptura colocaba a Sheila en el punto de mira, sobre todo debido a las graves acusaciones que lanzaban en contra del jinete.

Sin embargo, ella ha procurado mantenerse cauta en todo momento y guardar silencio. «No puedo decir nada, lo siento», ha dicho cuando le han sacado el tema.