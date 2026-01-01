Joaquín Prat y Alexia Plan comienzan el 2026 con la noticia más especial: "En un latido"

Joaquín Prat y Alexia Pla acaban de dar la bienvenida a uno de los años más especiales de su vida, y es que este 2026 se convertirán en padres de su primer hijo en común. De hecho, han querido compartir la noticia de la forma más original posible, con una imagen conjunta que ambos han publicado en sus respectivos perfiles de Instagram. En la misma, se les ve abrazados en medio de una piscina y ambos lucen una gorra (ella en rojo y él en azul) donde puede leerse «Dad (papá)» y «Mom» (mamá), un guiño sencillo y muy significativo a su próxima paternidad. «Todo en un latido», escriben junto a la tierna publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquín Prat Sandberg (@joaquinprat)

La pareja, que hacía oficial su romance en 2022, lleva ya tres años de relación. Prat conoció a la enfermera y empresaria justo tras divorciarse de Yolanda Bravo, con la que estuvo casado durante 12 años y tiene un hijo en común. Era a finales de aquel mismo año, cuando el presentador confirmaba que estaba nuevamente ilusionado tras haber conocido a Alexia durante unas vacaciones en Ibiza. Lo que él mismo definió como un flechazo a primera vista, procurando proteger su vida privada al máximo en todo momento.

La historia de amor de Joaquín Prat y Alexia Pla

Eso sí, nunca ha tenido problema a la hora de gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de su novia. «Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido», se sinceraba en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! el pasado mes de septiembre. Y no solo eso, sino que estarían planeando pasar por el altar. Algo que ya había anunciado con anterioridad el presentador: «Quiero casarme y ser padre con ella, esto lo saben todos nuestros amigos». Un sueño que la pareja cumplirá este 2026, que viene cargado de momentos especiales para Prat.

Además, esto coincide con el gran momento profesional que atraviesa el comunicador en Telecinco, donde se pone al frente de El tiempo justo, -un programa nombrado en honor a su padre, quien fuese presentador del mítico concurso El precio justo-, todas las tardes. En cuanto a Alexia Pla, pese a que la valenciana se graduaba en Enfermería en Castellón, también se ha formado en estética y tratamientos de belleza. De hecho, incluso llegó a montar su propio negocio junto a una de sus mejores amigas, además de abrir un centro de medicina estética en la península. Más allá de eso, lo poco sabemos sobre su faceta más personal y su relación con Joaquín es gracias a las redes sociales. Sobre él, ha comentado que es «el mejor compañero de vida».

Su faceta como padre

En cuanto a su faceta como padre, en numerosas ocasiones el presentador ha reconocido que es «uno de los retos más difíciles que ha afrontado en su vida». Y es que ni siquiera su exigente trabajo como periodista puede llegar a compararse, aunque también asegura que es «menos estricto de lo que debería». «Que haga lo que le haga feliz. Es bueno en matemáticas y el futuro pasa por las matemáticas, así que debería explotar. Ni periodista ni leches en vinagre. Pero que sea lo que quiera ser», detallaba respecto al camino que le gustaría que siguiese el pequeño Joaquín, de diez años, que este 2026 se convertirá en hermano mayor.