Joaquín Prat anuncia su boda con Alexia Pla: "Me gustaría ser padre con ella"

Después de tres años juntos, Joaquín Prat y Alexia Pla han decidido formalizar su relación pasando por el altar. Así lo ha confirmado el propio presentador de televisión en una entrevista concedida a la revista del saludo, donde ha confesado que le ha pedido matrimonio a su chica porque «es la mejor persona que ha conocido», así como también ha señalado que «es la familia que ha elegido». Por otro lado, Joaquín también ha desvelado que le gustaría ser padre con Alexia. Cabe recordar que Alexia no tiene aún hijos, mientras que Prat tiene uno, nacido fruto de su relación con Yolanda Bravo, la mujer con la que estuvo durante más de una década.

Por ahora, Prat no ha querido desvelar la fecha en la que tienen planeado celebrar su matrimonio. De hecho, durante su entrevista, ha preferido jugar al despiste, señalando que «podría ser el año que viene», pero no confirmando nada al mismo tiempo, por lo que todavía es un auténtico misterio cuándo pasará por el altar el emblemático presentador. Y es que lo cierto es que siempre han preferido vivir su historia de amor desde la más absoluta intimidad, aunque en más de una ocasión, a Joaquín le ha resultado inevitable no poder gritar a los cuatro vientos su amor. De hecho, a través de sus redes sociales, le ha dedicado algún que otro cariñoso mensaje a la mujer que está a punto de convertirse en su esposa. «Gracias por compartir conmigo otro año de tu vida. Sigue brillando como nadie, como siempre», escribió hace tan solo unos meses.

La noticia de la boda de Joaquín Prat llega justo dos días después de que el presentador se estrene en la franja de la tarde con un nuevo formato de Telecinco llamado El tiempo justo. Un nombre que tanto su madre como él reconocen que es un claro homenaje a su padre (fallecido en 1995), quien a lo largo de su trayectoria también presentó un espacio televisivo bajo un nombre muy similar: El precio justo. «Este nuevo programa de Telecinco tiene actualidad, entretenimiento y reality, que nadie los hace como Mediaset. Luego, vamos a estar mucho en la calle», explicaba a ¡Hola!

¿Quién es Alexia Pla?

Joaquín y Alexia se conocieron a través de unos amigos en común en el verano de 2022, y desde entonces, no se han separado. Alexia siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de que su pareja es un rostro habitual de la pequeña pantalla. No obstante, ha sido imposible que no salieran a la luz, a lo largo de estos años, algún que otro dato sobre su vida privada. Su nombre completo es Alexia Pla Gabladón y es valenciana de nacimiento.

En cuanto a su trayectoria profesional, se sabe que es enfermera especializada en cuestiones de estética y en tratamientos de belleza, un campo que le apasiona, según han mencionado varios medios. Tanto es así, que ha abierto un centro de medicina estética en Castellón de la Plana, su ciudad natal. Sobre su faceta más privada apenas se conocen detalles. De hecho, mantiene sus redes sociales en modo privado, por lo que lo único que se conoce sobre sus movimientos son los que quiere compartir Joaquín con sus seguidores.