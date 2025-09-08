Joaquín Prat ha aterrizado en las tardes de Telecinco por todo lo alto, donde ha rendido homenaje a su padre, el mítico Joaquín Prat Carreras, quien estuvo durante mucho tiempo al frente de El precio justo. Así, no ha dudado a la hora de recordarle por todo lo alto durante su nuevo programa. «Qué ganas tengo de disfrutar con todos ustedes», declaraba esta tarde antes de pasar a rendirle tributo dentro del mismo programa que también lleva su nombre: El tiempo justo.

«Durante más de cinco años una persona se acercaba a los televisores con un objetivo muy claro: el de entretenerles», ha arrancado el nuevo formato que sustituirá a partir de ahora a TardeAR. «Hace más de 30 años, mi padre les pedía el precio justo de las cosas y hoy yo, con la misma honestidad, les ofrezco que sepamos dedicar a cada cosa el tiempo justo», se ha sincerado Prat mientras se proyectaban imágenes que muestran la unión entre padre e hijo.

📹Así ha empezado ‘El tiempo justo’, el nuevo magazine de las tardes de Telecinco presentado por Joaquín Prat #ElTiempoJusto8S pic.twitter.com/58ee5pbkmf — Tweets de tele (@teletuits) September 8, 2025

«Hoy, tres décadas después de que mi padre les diera las buenas noches, yo les invito que a nos dediquen precisamente eso: el tiempo justo. Buenas tardes y bienvenidos», anunciaba muy emocionado por este gran paso en su carrera.

La nueva aventura televisiva de Joaquín Prat

Y es que después de muchos años trabajando en las mañanas junto a Ana Rosa Quintana, ahora el presentador se atreve a lanzarse de lleno con otro horario y en plena crisis de audiencia por parte de la cadena.

Joaquín Prat en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Durante su despedida en Vamos a ver, la propia Ana Rosa también conseguía emocionar mucho a su compañero y amigo. «Los periodistas, comunicadores, presentadores… nos debemos al espectador», aseguraba Prat. «Ustedes son la razón de nuestro trabajo, ustedes son siempre los protagonistas. Nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos inmensamente agradecidos por que son los que nos ven y por los que tenemos trabajo», explicaba al respecto.

Del mismo modo, Quintaba le aseguraba que su padre «estaría orgullosísimo de él». «Yo lo siento todos los días y ayer lo hablaba con mi pareja, como que lo estoy invocando más estos días», respondía Joaquín a su vez con la voz entrecortada poniendo en evidencia la gran emoción que siente ante este nuevo proyecto. Además, también aprovechaba para agradecerle a Quintana todas las oportunidades que le había dado dentro de su productora.