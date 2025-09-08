El emotivo recuerdo de Joaquín Prat a su padre durante el estreno de ‘El tiempo justo’
El presentador ha recordado al mítico presentador Joaquín Prat Carreras, histórico conductor de 'El precio justo'
Joaquín Prat estrena formato en las tardes de Telecinco, donde sustituirá a 'TardeAR'
Joaquín Prat ha aterrizado en las tardes de Telecinco por todo lo alto, donde ha rendido homenaje a su padre, el mítico Joaquín Prat Carreras, quien estuvo durante mucho tiempo al frente de El precio justo. Así, no ha dudado a la hora de recordarle por todo lo alto durante su nuevo programa. «Qué ganas tengo de disfrutar con todos ustedes», declaraba esta tarde antes de pasar a rendirle tributo dentro del mismo programa que también lleva su nombre: El tiempo justo.
«Durante más de cinco años una persona se acercaba a los televisores con un objetivo muy claro: el de entretenerles», ha arrancado el nuevo formato que sustituirá a partir de ahora a TardeAR. «Hace más de 30 años, mi padre les pedía el precio justo de las cosas y hoy yo, con la misma honestidad, les ofrezco que sepamos dedicar a cada cosa el tiempo justo», se ha sincerado Prat mientras se proyectaban imágenes que muestran la unión entre padre e hijo.
«Hoy, tres décadas después de que mi padre les diera las buenas noches, yo les invito que a nos dediquen precisamente eso: el tiempo justo. Buenas tardes y bienvenidos», anunciaba muy emocionado por este gran paso en su carrera.
La nueva aventura televisiva de Joaquín Prat
Y es que después de muchos años trabajando en las mañanas junto a Ana Rosa Quintana, ahora el presentador se atreve a lanzarse de lleno con otro horario y en plena crisis de audiencia por parte de la cadena.
Joaquín Prat en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)
Durante su despedida en Vamos a ver, la propia Ana Rosa también conseguía emocionar mucho a su compañero y amigo. «Los periodistas, comunicadores, presentadores… nos debemos al espectador», aseguraba Prat. «Ustedes son la razón de nuestro trabajo, ustedes son siempre los protagonistas. Nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos inmensamente agradecidos por que son los que nos ven y por los que tenemos trabajo», explicaba al respecto.
Del mismo modo, Quintaba le aseguraba que su padre «estaría orgullosísimo de él». «Yo lo siento todos los días y ayer lo hablaba con mi pareja, como que lo estoy invocando más estos días», respondía Joaquín a su vez con la voz entrecortada poniendo en evidencia la gran emoción que siente ante este nuevo proyecto. Además, también aprovechaba para agradecerle a Quintana todas las oportunidades que le había dado dentro de su productora.