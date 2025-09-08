Ana Rosa Quintana ha dado comienzo a una nueva temporada televisiva con un editorial en el que ha fulminado a Pedro Sánchez. La presentadora, que durante todo este verano ha estado muy pendiente de la actualidad, ha repasado cómo ha sido el descanso del líder del PSOE, al que ha comparado con Francisco Franco y a Nicolás Maduro.

Los brutales ataques de Ana Rosa a Pedro Sánchez

En primer lugar, la comunicadora ha hecho un balance del verano del jefe del Ejecutivo. «Pedro Sánchez estaba tranquilo con 40 escoltas, el litoral cerrado, rodeado de su familia… Pero no hay paz para los cansados. Aunque Sánchez recuerda el lozano reflejo que lucía en el retrovisor del Peugeot en el que viajaba con tres imputados. El lustroso aspecto de Sánchez, formaba parte de un cuento en el que ha pasado de mirarse en el espejo de Blancanieves, a reflejar una realidad demacrada», ha comenzado diciendo.

Pedro Sánchez aparece serio y con gesto rígido durante un acto oficial. (Gtres)

En este editorial, Quintana, ha hecho referencia «al pacto de Estado» que el Presidente del Gobierno ha pedido «para una España que no sabe gestionar, solo congestionar», ha dicho. «Si la cara es el espejo de la legislatura, Sánchez ha vendido su alma a Puigdemont. El curso ha comenzado con la tradicional audiencia del fugado de Waterloo a un emisario del Gobierno rendiéndole pleitesía. Sánchez ha quedado atrapado en un país de las maravillas en el que somos la locomotora de Europa, pero cuyos trenes van a llegar tarde durante casi más de tres años», ha deslizado.

En su reencuentro con la audiencia, Ana Rosa parece que tenía más que claro que su objetivo era comentar las últimas contradicciones de Sánchez. Asimismo, la presentadora también ha hecho referencia al poder judicial: «La apertura del curso judicial viene marcada por una broma del Ejecutivo que ha querido reírse de la Justicia inaugurando el curso con un Fiscal General procesado que va a sentarse en el banquillo en un año judicial que él mismo inaugura. El chiste no hace gracia a los profesionales de la judicatura».

Ana Rosa Quintana. (FOTO: GTRES)

La comunicadora, visiblemente seria en la presentación de la nueva temporada de su matutino, ha bromeado con los presupuestos, a los que ha comparado con «un vampiro»: «Unas cuentas que nos chupan la sangre. El cuento de la belleza ha dado paso a la desolación. Espejito, ¿quién es el más resiliente? Tú ya no, Pedro. Sus socios se han convertido en un espejismo».

En su editorial, y fiel a su estilo, Ana Rosa le ha lanzado un brutal ataque el Presidente del Gobierno, al que le ha reprochado que, «por mucho menos llamó indecente a Mariano Rajoy»: «Pero dicen que le insultan y faltando el respeto a millones de españoles asegura que no convoca elecciones porque las perdería». Finalmente, Quintana ha hecho alusión a dos de los políticos más polémicos de la historia, con los que ha comparado a Sánchez: Un presidente muy franco -en referencia a Francisco Franco- y muy maduro -debido a las políticas de Nicolás Maduro-. Menos pataletas y más papeletas. Por cierto, Sánchez es la primera vez que empieza a su hora».