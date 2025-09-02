La cara B de la entrevista a Pedro Sánchez: de su pulsera roja al maquillaje que ha pasado desapercibido
Pedro Sánchez ha reaparecido con sus amuletos en la entrevista con Pepa Bueno
El Presidente del Gobierno, menos maquillado de lo habitual, no se ha olvidado de su pulsera roja
Pedro Sánchez sorprendió, con una muy buena cara, el pasado 1 de septiembre en la cadena pública. El Presidente del Gobierno, cuyas últimas apariciones han estado protagonizadas por una imagen completamente demacrada, sí que recurrió al maquillaje en esta ocasión -ya que en televisión tienen un equipo de estilismo y belleza-. Una estampa que se aleja mucho de sus últimas reapariciones, que tuvieron lugar en Extremadura, con motivo de los incendios, y en el Congreso de los Diputados -donde se planteó que el jefe del Ejecutivo había recurrido a la cosmética-.
Su comentada aparición: corbata de diseño y amuletos de la suerte
Semanas después de viajar hasta la Comunidad Autónoma que blinda con Portugal, Pedro Sánchez le ha concedido una reveladora entrevista a Pepa Bueno -con la que ha hecho matching en el vestuario-. Para la ocasión, el líder del Partido Socialista ha lucido una corbata verde -que en los gobernadores de la izquierda simboliza el ecologismo, la sostenibilidad y la defensa del aborto, tal y como ha contado Anitta Ruiz, experta en moda- de la marca García Madrid y que está a la venta por 75€. Un detalle cuanto menos significativo -y con el que se vuelve a caer en una incoherencia- ya que en 2022 animó a la población española a no usar este complemento generalmente masculino para «ahorrar energía».
Pedro Sánchez en su última reaparición pública. (FOTO: GTRES)
Otro de los detalles que ha llamado la atención de su intervención es la ausencia de maquillaje en comparación con sus últimas apariciones. En la crisis más sonada del PSOE -a raíz de la trama de corrupción de los que fueran la mano derecha de Sánchez-, el Presidente decidió comparecer ante los medios para explicar que era desconocedor de lo ocurrido. Sin embargo, el foco se puso en su rostro y en su imagen, visiblemente desmejorada. Entonces, parte de los españoles atizaron al político sobre su posible uso de cosméticos -ya que tenía el contouring (es decir, la mandíbula), muy marcado-. Ahora, en su entrevista con Pepa Bueno, y aunque está retocado por el equipo de belleza, lo cierto es que su mejilla está mucho menos marcada.
Finalmente, para esta ocasión, Sánchez no ha dudado en llevar a esta reaparición en TVE -a la que no tiene vetada, como sí a Antena 3 (ya que ha declinado varias invitaciones de la empresa de comunicación) o a Telecinco-, uno de sus amuletos de la suerte.
Pedro Sánchez con y sin contouring. (FOTOS: GTRES)
En su entrevista más esperada -ya que lleva mucho tiempo sin enfrentarse a un presentador (a pesar de que Pepa Bueno casa con su misma ideología)-, el Presidente del Gobierno no se ha olvidado de su pulsera de hilo rojo -cuyo significado se desconoce, ya que no es la cinta de los siete nudos, que es para evitar la mala suerte- y que lleva siempre en su muñeca a modo de amuleto.