Pedro Sánchez sorprendió, con una muy buena cara, el pasado 1 de septiembre en la cadena pública. El Presidente del Gobierno, cuyas últimas apariciones han estado protagonizadas por una imagen completamente demacrada, sí que recurrió al maquillaje en esta ocasión -ya que en televisión tienen un equipo de estilismo y belleza-. Una estampa que se aleja mucho de sus últimas reapariciones, que tuvieron lugar en Extremadura, con motivo de los incendios, y en el Congreso de los Diputados -donde se planteó que el jefe del Ejecutivo había recurrido a la cosmética-.

Su comentada aparición: corbata de diseño y amuletos de la suerte

Semanas después de viajar hasta la Comunidad Autónoma que blinda con Portugal, Pedro Sánchez le ha concedido una reveladora entrevista a Pepa Bueno -con la que ha hecho matching en el vestuario-. Para la ocasión, el líder del Partido Socialista ha lucido una corbata verde -que en los gobernadores de la izquierda simboliza el ecologismo, la sostenibilidad y la defensa del aborto, tal y como ha contado Anitta Ruiz, experta en moda- de la marca García Madrid y que está a la venta por 75€. Un detalle cuanto menos significativo -y con el que se vuelve a caer en una incoherencia- ya que en 2022 animó a la población española a no usar este complemento generalmente masculino para «ahorrar energía».

Pedro Sánchez en su última reaparición pública. (FOTO: GTRES)

Otro de los detalles que ha llamado la atención de su intervención es la ausencia de maquillaje en comparación con sus últimas apariciones. En la crisis más sonada del PSOE -a raíz de la trama de corrupción de los que fueran la mano derecha de Sánchez-, el Presidente decidió comparecer ante los medios para explicar que era desconocedor de lo ocurrido. Sin embargo, el foco se puso en su rostro y en su imagen, visiblemente desmejorada. Entonces, parte de los españoles atizaron al político sobre su posible uso de cosméticos -ya que tenía el contouring (es decir, la mandíbula), muy marcado-. Ahora, en su entrevista con Pepa Bueno, y aunque está retocado por el equipo de belleza, lo cierto es que su mejilla está mucho menos marcada.

Finalmente, para esta ocasión, Sánchez no ha dudado en llevar a esta reaparición en TVE -a la que no tiene vetada, como sí a Antena 3 (ya que ha declinado varias invitaciones de la empresa de comunicación) o a Telecinco-, uno de sus amuletos de la suerte.

Pedro Sánchez con y sin contouring. (FOTOS: GTRES)

En su entrevista más esperada -ya que lleva mucho tiempo sin enfrentarse a un presentador (a pesar de que Pepa Bueno casa con su misma ideología)-, el Presidente del Gobierno no se ha olvidado de su pulsera de hilo rojo -cuyo significado se desconoce, ya que no es la cinta de los siete nudos, que es para evitar la mala suerte- y que lleva siempre en su muñeca a modo de amuleto.