Verdeliss, contundente contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "No veo ayudas"

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, ha expuesto públicamente un problema que afecta a muchas familias numerosas, y es que la influencer lamenta el hecho de no recibir suficientes ayudas por parte del Gobierno. Sobre todo, siendo madre de ocho hijos, lo que muestra en redes sociales como claro ejemplo de lo que supone lidiar con una familia tan grande.

De ese modo, pretende reflejar la realidad de muchas madres que no consiguen llegar a fin de mes. Sin embargo, para ella siempre ha sido una gran aventura. «Aquí el día a día es un trasiego continuo entre niños, idas, venidas, la casa…», detalla. «Lo más complicado es gestionar tus tiempos».

Tanto es así, que ella misma explica que les toca llevar «una rutina espartana». «Yo divido los días en bloques, entonces por la mañana toca la parte más organizativa de casa, mantener la limpieza, mantener el orden…», expone. «Y ya por la tarde los colegios, las cenas, las extraescolares… Es importante no solapar», aconseja a todos aquellos que pasan por una situación similar a la suya.

De hecho, Verdeliss no ha dudado a la hora de lanzarle un auténtico dardo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Yo no veo ayudas. La única ayuda que nosotros hemos visto a lo largo de toda nuestra historia, desde que tuvimos el tercer hijo, es la del transporte», se ha lamentado. «Funciona dependiendo de los ingresos, el baremo. No veo esas ayudas que dicen que hay para familias numerosas», argumenta al respecto. Unas circunstancias que espera que cambien cuando sus hijos comiencen los estudios universitarios.

«Entiendo que la matrícula será un 20% o un 50%, pero hasta que no llegue ese momento tampoco veo mayor beneficio», se queja la influencer, quien se daba a conocer gracias a su canal de Youtube, donde reúne más de 2 millones de seguidores.

La rutina de Verdeliss como madre de una familia numerosa

Además de su faceta como madre, Estefanía también se ha convertido en una auténtica runner profesional que ya ha batido varios récords. De hecho, ha hecho historia en España en los 100 kilómetros con un tiempo de 7 horas, 47 minutos y 46 segundos. Además, no es la primera vez que expone públicamente los pros y los contras de tener una familia tan grande. De hecho, suele dar consejos respecto a cómo se organiza para atender a sus 8 hijos.

«Hacemos una compra grande una vez por semana y luego ya en tema frescos (carne, pescados, fruta, verduras) sí que vamos al supermercado», asegura. Del mismo modo, ella detalla que sus niños siempre participan en todas las labores de casa, sobre todo a la hora de hacer la compra. «Vienen fenomenal para las cosas que pesan mucho y así nos podemos echar una mano», explica. De esta forma, además de ahorrarse un dinero a fin de mes, también consigue que los más pequeños lleven una dieta bastante saludable y cuiden su alimentación.