La Comunidad de Madrid premia a Verdeliss por su hazaña en el ‘World Marathon Challenge’

¿Próximo reto? Tiene la vista puesta en el Campeonato de España de Maratón, que se celebrará el próximo 16 de marzo en Barcelona, ​​pero con un enfoque cauteloso. A pesar de estar emocionada por la oportunidad, la influencer y atleta ha dejado claro que no va a forzar su cuerpo. Después de una caída reciente, aún se está recuperando de las secuelas y no quiere arriesgarse a hacer un sobreesfuerzo que pueda empeorar su condición. En sus palabras, “escucharé a mi rodilla” y, en función de cómo se sienta, tomará la decisión de participar o no. Su enfoque refleja su mentalidad de priorizar la salud y la recuperación, sin perder de vista sus metas a largo plazo.

Verdeliss asumió el coste de la maratón de su propio bolsillo