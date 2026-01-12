Soy experta en maquillaje y esto es lo que tienes que hacer con tus cejas si quieres parecer más joven

Las cejas son el elemento que te hará parecer más joven, esta experta en maquillaje nos explica qué es lo que debemos hacer para conseguir este cambio importante. El paso de los años puede causar estragos, especialmente en estos días en los que cada detalle cuenta. Con algunas novedades que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca y pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones. El maquillaje es tan importante como la base que utilizamos.

Nos centramos en algunos elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial. Los expertos en maquillaje saben muy bien cómo sacar el máximo partido a este lienzo que puede tener determinadas peculiaridades que hay que tener en consideración. Parecer más joven es algo que vamos a conseguir con un pequeño gesto que puede acabar siendo esencial en este inicio del maquillaje. El lienzo es lo que nos explica esta experta que deberemos empezar a preparar para conseguir quitarnos años de encima en un abrir y cerrar de ojos.

Esta experta en maquillaje habla claro

Hablar claro es lo que conseguiremos con los consejos de esta experta en maquillaje. Llegan una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Son tiempos de poner en práctica algunos consejos que, sin duda alguna, tocará poner en práctica.

Estos expertos saben muy bien la manera en la que conseguiremos sacar el máximo partido a nuestro rostro y hacerlo de tal forma que nos vamos incluso que a quitar años de encima. En esta búsqueda de la eterna juventud hay pequeños detalles a los que no le damos importancia, pero son esenciales.

No sólo la depilación adecuada, con unas cejas que cada vez se llevan más naturales, sino que debemos tener en cuenta que estamos ante una parte del rostro que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Es hora de saber qué podemos conseguir, siguiendo los consejos de esta experta en maquillaje que, sin duda alguna, nos permitirá obtener una mirada de lo más especial, justo lo que necesitamos. Un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración.

Esto es lo que tienes que hacer con tus cejas para quitarte años

Susana Marín es la experta en maquillaje que nos explica en sus redes sociales: «Unas cejas bien definidas te rejuvenecen, porque levantan visualmente el rostro». Es importante darle la importancia que se merece a unas cejas que pueden cambiar por completo el maquillaje, el rostro y hasta los años que aparentamos.

Tal y como nos explican los expertos del Atelierdusourcil hay una serie de pasos que debemos seguir para conseguir las cejas que queremos en nuestro maquillaje:

Empieza bien con una depilación cuidadosa. Para conseguir un maquillaje de cejas exitoso es fundamental empezar con una buena base. Si aún no eres una experta, tómate el tiempo de acudir a un salón de belleza para que te depilen las cejas , al menos las primeras veces. Esto le permitirá obtener valiosos consejos y saber disimular las pequeñas imperfecciones (cejas asimétricas, demasiado rectas, caídas, escasas, etc.).

Elegir el tono adecuado para tu maquillaje de cejas. Para pasar a la etapa de maquillaje real, primero debes elegir tu maquillaje con cuidado. Tanto si optas por un lápiz de cejas como por un gel fijador de color , la elección del color será decisiva en el éxito de tu maquillaje. Lo ideal es elegir un lápiz de cejas o gel fijador que sea transparente o del mismo color que tu tono natural. Para las personas con cabello naturalmente muy claro, puedes optar por un tono un poco más oscuro, para resaltar mejor tus cejas y realzar su color base. Elegir el tono de tu maquillaje es un paso importante, porque si eliges un lápiz que no se adapta a tu color original, el resultado final puede no verse natural y parecer demasiado exagerado.

Reestructura la línea de tus cejas con maquillaje.Para reestructurar la línea de tus cejas mediante el maquillaje, los expertos se centran principalmente en tres zonas de tus cejas:

La cabeza de la ceja que está delimitada por la línea que pasa por el puente de la nariz y la esquina interna del ojo,

El arco de la ceja, que se sitúa en la línea que pasa por el puente de la nariz y el centro del ojo,

La cola de la ceja, que está en la línea que pasa por el puente de la nariz y la esquina exterior del ojo.

A partir de ahora puedes prestarle la atención que se merecen esas cejas que pueden darte la mirada y el maquillaje que deseas.