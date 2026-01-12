Pablo Castellano confiesa su imprudencia al volante: "Estoy dispuesto a asumir las consecuencias"

La llegada del 2026 ha sido agridulce para Pablo Castellano. El pasado 2 de enero daba la bienvenida a su tercera hija en común con María Pombo y justo el mismo día que regresaban a casa con su pequeña en brazos, el empresario se vio envuelto en una polémica de la que no se ha dejado de hablar en las últimas horas. Y es que la influencer subió un video a la red en el que aparecía en el coche junto a su marido y la recién nacida, momento en el que tal y como se puede ver, Pablo circulaba a más de 140 kilómetros horas, algo que no está permitido en España. Como no podía ser de otra manera, las críticas no se han hecho esperar y lejos de optar por el silencio, Pablo se ha pronunciado asumiendo su imprudencia al volante.

«A día de hoy no es cierto que me hayan notificado nada como se ha dicho. Y en el caso de que lo hagan pues actuaremos como corresponde y colaboraremos en todo lo que haya que hacerlo. Pero no es cierto que hayamos recibido una notificación», comenzaba a decir.

«No es una velocidad que está permitida. Así que ya simplemente por eso, la sanción que corresponda es la que habrá que asumir. Y ya te digo, en el caso de que recibamos una notificación, colaboraremos como corresponde. No se cual sería la sanción ni nada, así que a día de hoy, no os puedo decir nada más», sentenciaba.

En cuanto a las críticas que están recibiendo, Pablo ha señalado que tiene asumido que es algo que forma parte de la vida pública y que siempre que sean con respeto y fundamento, no es algo que le suele afectar. «Es parte de lo que nos toca y hay veces que lo llevas mejor y otras peor. Pero bueno, ya te digo que no hay polémica ni historia que tape la llegada de Mariana, que es lo mas importante y lo que tenemos que celebrar […] Siempre que lo hagan con respeto y amabilidad y con un criterio, a mi no me importa. Yo creo que hay que respetar la opinión de cada uno, pero con respeto y fundamento.», expresaba.

¿Cómo ha sido la llegada de Mariana a la familia?

Aprovechando su intervención con la prensa, Pablo Castellano también ha hablado largo y tendido sobre la llegada de la pequeña Mariana a la familia. «Estamos muy bien muy felices. Súper contentos con Mariana, que la verdad que es una santa. Y disfrutando. Ya tiene una semanita, se pasa volando el tiempo. Cuando nos queramos dar cuenta estaremos en el bautizo», decía.

Sobre la posibilidad de seguir ampliando la familia, Pablo Castellano no cierra la puerta a tener un cuarto hijo con María. «Por ahora vamos a disfrutar del tercero, ya veremos el cuarto», comentaba entre risas. Sobre cómo están viviendo su papel de hermanos mayores Marín y Vega, Pablo también ha destacado que están muy contentos con ellos. «Los dos le han acogido muy bien. Martín hace de hermano mayor muy bien y Veguita tiene un poco de celos y está ahí encontrando su sitio. Pero muy bien en general», explicaba. En cuanto a cómo se encuentra María con el posparto, el empresario ha señalado que vivió el mejor parto de los tres y que desde que salió del hospital está haciendo vida normal.