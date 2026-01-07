Pablo Castellano regala un anillo de oro y diamantes a María Pombo tras su última polémica

El 2026 no ha podido empezar mejor para Pablo Castellano y María Pombo. El matrimonio ha dado la bienvenida a su tercer hijo en común este 2 de enero, convirtiéndose, tal y como la propia influencer confesó en sus redes sociales, en una «nueva fecha favorita en su calendario». A su salida del hospital, la pareja aseguró a los medios que el parto había sido «todo un sueño» y que sin duda recibir al nuevo miembro de la familia había sido «el mejor regalo de reyes» que podían tener. Aunque lo cierto es que no ha sido el único, ya que Pablo ha querido tener un precioso detalle con su mujer tras dar a luz a su pequeña Mariana.

Fue María Pombo la que compartió en su perfil oficial de Instagram que su marido le había regalado un anillo de oro y diamantes de la joyería Suárez que representaba la familia que habían formado juntos. «Sabéis que yo no soy muy de llorar, pero con este regalo me he emocionado mucho», comenzaba a decir.

Historia de María Pombo en Instagram. (Foto: RRSS)

«Mi alianza de casada tiene tres brillantes que representan el amor, la salud y la familia. Y ahora tengo este, que somos tú y yo con nuestros brillantes más preciados. Te quiero con todo mi corazón, @pablocastellano86. Gracias», concluía junto a emojis de corazones, estrellas y vacas, siendo este último el más especial para ellos, ya que es el más característico de los inicios de su relación.

La última polémica viral de Pablo Castellano

A pesar de que están viviendo un momento inolvidable, lo cierto es que no ha estado exento de polémicas. Y es que nada más salir del hospital con su pequeña en brazos, María Pombo subió a sus redes sociales un vídeo en el que enseñaba su vuelta a casa en coche junto a su marido y su tercera hija. En él, se aprecia que el empresario llegó a circular a más de 140 kilómetros por hora por la carretera, algo que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibido para los internautas. Y es que cabe destacar que la velocidad máxima permitida en España es de 120 kilómetros por hora.

4 de enero y ya tenemos al padre del año ✨🤩 pic.twitter.com/EVOHA3qm97 — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) January 4, 2026

«4 de enero y ya tenemos al padre del año», «Y encima lo graban», escribían algunos de ellos. Sin embargo, lo cierto es que en medio del debate que se abrió en la red con motivo de estas imágenes, había quienes no lo veían tan grave. «Van más seguros a esa velocidad con ese coche (tienen un BMW) que con el típico Citroën Picasso a 120 kilómetros por hora y temblando», «El día que alguno se entere de que en Alemania no hay límite y la tasa de accidentes es incluso menor, colapsa», señalaban.

Pero más allá de la velocidad, hubo también algunos usuarios que comentaron que les llamó la atención que llevaban al bebé detrás del asiento del conductor, cuando lo más seguro es el asiento del centro y luego el de atrás del copiloto. Un revuelo del que, hasta ahora, ni Pablo ni María se han pronunciado.