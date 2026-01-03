María Pombo y Pablo Castellano ya son padres de su tercer hijo

María Pombo y Pablo Castellano han dado la bienvenida a su tercer hijo en común, una preciosa niña a la que han decidido llamar Mariana. La noticia ha llenado de felicidad a la familia y a sus seguidores, que llevaban meses esperando la llegada de este nuevo miembro de la familia. La pequeña Mariana llega para completar la familia Castellano-Pombo, que ya contaba con Martín, de cinco años, y Vega, de dos, consolidando a la pareja como una familia numerosa. El nombre elegido para la recién nacida, Mariana, significa «la que es de mar» o «llena de gracia», un reflejo del cariño y la ilusión con la que sus padres esperan compartir cada instante con ella.

Ha sido la propia influencer la que ha anunciado la noticia a través de su red social con una historia en la que confirma que ha cumplido sus dos metas d 2026: parir y sobrevivir.

Mensaje de María Pombo. (Foto: Intagram)

El embarazo fue anunciado el pasado verano, cuando María y Pablo compartieron con sus seguidores la buena noticia, mostrando la incipiente barriguita de la influencer y celebrando la expansión de su familia. Desde entonces, María ha compartido cada momento especial de su embarazo, mostrando su cercanía y transparencia con sus seguidores a través de sus redes sociales. A pesar de que todo apuntaba a que la pequeña nacería a principios de 2026, Mariana ha decidido adelantarse y ha llegado justo antes de la Navidad, convirtiendo estas fechas en aún más especiales para la familia Pombo-Castellano.

Pablo Castellano y María Pombo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El pasado 22 de diciembre, María Pombo compartía con sus seguidores que empezaba a tener contracciones fuertes, dando la señal de que la llegada de Mariana estaba cerca. Pocos días después, la influencer ha confirmado el nacimiento de la pequeña, y desde entonces las redes se han llenado de mensajes de cariño y felicitaciones de amigos, familiares y seguidores. La emoción se multiplica al pensar en los momentos que la familia vivirá ahora junto a la recién llegada, y cómo los dos hijos mayores, Martín y Vega, recibirán a su hermana.

María Pombo ha explicado en varias ocasiones que este embarazo ha sido muy especial para ella, marcado por la experiencia acumulada en sus dos anteriores maternidades y la conciencia de que sería su última gestación. A lo largo de los meses, la influencer ha compartido sus emociones, desde los antojos nocturnos hasta las molestias propias del último trimestre, pasando por sus temores durante las ecografías. «Quiero disfrutar al máximo de esta etapa porque sé que será la última vez que transito el embarazo. Intento vivirlo con calma y aprovechar cada instante al cien por cien», confesaba María antes del nacimiento, mostrando la madurez y serenidad con la que ha vivido esta tercera maternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

El nacimiento de Mariana no solo completa la familia, sino que también simboliza una etapa de estabilidad y felicidad para María y Pablo. La pareja ha mostrado en varias ocasiones la importancia de cuidar su relación, superando juntos momentos de dificultad mediante terapia de pareja y comunicación constante. Ahora, con tres hijos y una familia consolidada, se encuentran en uno de los momentos más felices de sus vidas, rodeados del amor de familiares y amigos. Con la llegada de Mariana, la influencer y empresaria reafirma su deseo de formar una familia numerosa.