Mette-Marit se prepara para el trasplante pulmonar mientras Marius Borg pide salir de prisión

La salud de Mette-Marit de Noruega vuelve a estar en el punto de mira. La princesa está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida debido a la enfermedad crónica que padece y a las polémicas que la han rodeado a ella y a su hijo mayor en los últimos tiempos. Marius Borg se encuentra en medio del proceso judicial que podría llevarle a acabar entre rejas por un tiempo prolongado y la mayoría de los noruegos esperan a que la princesa ofrezca nuevas explicaciones sobre su relación con Epstein.

En este escenario, la esposa del príncipe Haakon sigue en tratamiento para su fibrosis pulmonar y su estado no mejora. La complicada situación que atraviesa no ayuda a que su salud se recupere y tampoco lo han hecho los tratamientos a los que se ha sometido a lo largo de los últimos meses. Precisamente por este motivo, los médicos consideran que la única solución es un trasplante pulmonar.

Mette-Marit de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Una posibilidad de que la que ya se habló hace algunos meses, antes de que se desclasificaran los archivos de Epstein y de que comenzara el juicio de Marius Borg. La casa real confirmó que el equipo médico que se encarga de supervisar la salud de la princesa estaba valorando incluir a la princesa en la lista de espera para un trasplante de pulmón, pero no se dieron más detalles. Ahora parece que la situación es más urgente.

Aunque desde que se anunciara que se estaba valorando la posibilidad de incluirla en la lista de espera para la intervención la princesa ha participado en algunos compromisos oficiales, últimamente su agenda ha quedado mucho más restringida. Algunas fuentes consideraban que esta ausencia se debía a la delicada situación emocional que atraviesa por el juicio de su hijo y los nuevos datos sobre su relación con Epstein, sin embargo, un portavoz de la casa real ha confirmado que se debe a su estado de salud.

El príncipe Haakon, la princesa Mette-Marit y Marius Borg juntos. (Foto: Gtres)

Según han explicado, de momento no hay fecha clara para que retome sus actividades y se encuentra bajo supervisión médica ya que su estado no ha mejorado: «Recientemente se ha producido un claro desarrollo negativo en su salud, y se han iniciado los preparativos para evaluar un trasplante de pulmón», ha recalcado el director de comunicación del Palacio Real en unas declaraciones a la televisión noruega, Guri Varpe.

El representante de la casa real ha explicado que Mette-Marit necesita cada vez más descanso y recuperación y, precisamente por eso, su agenda se revisa de manera constante y se adapta en función de su estado. Lo que no ha aclarado es cuándo podría llevarse a cabo la intervención.

Ingrid Alexandra de Noruega junto a Mette-Marit. (Foto: Gtres)

Marius Borg pide salir de prisión

Mientras la princesa espera para someterse al trasplante de pulmón, el proceso judicial contra su hijo mayor continúa su curso. Ni Haakon ni Mette-Marit han estado en el tribunal, aunque sí que le han visitado varias veces en la prisión en la que permanece encarcelado tras ser detenido poco antes de que comenzara el juicio.

Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

Ha pasado ya un mes desde que comenzara el proceso y justo ahora el joven ha pedido al Tribunal del Distrito de Olso ser liberado bajo custodia, tal como ha revelado su abogada, Ellen Holager Andenaes, que ha explicado que suele ser habitual pedirle al tribunal que revise este tipo de encarcelaciones a las cuatro semanas. La letrada ha comentado que ya se ha elevado la petición a la Fiscalía, que no ha querido liberarlo por iniciativa propia. Por eso se ha trasladado la petición al tribunal que, hasta hace poco consideraba que había motivos de peso para que continuara en prisión hasta que termine el proceso. El último día del juicio será el 19 de marzo.