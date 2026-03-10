Traje rojo y bata blanca: la Reina Letizia pone el foco en la agricultura experimental

La Reina Letizia ha arrancado su agenda en solitario mientras el Rey Felipe VI continúa con la intensa actividad internacional que tiene prevista para esta semana. La madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía se ha trasladado hasta El Ejido (Almería), donde ha visitado las instalaciones de la Estación Experimental Cajamar «Las Palmerillas», que cumplió 50 años en 2025. A lo largo de su historia, esta estación se ha convertido en un centro tecnológico de referencia en agricultura intensiva mediterránea.

Traje rojo y bata blanca

Para esta jornada, la Reina Letizia ha rescatado de su armario uno de sus trajes de chaqueta y pantalón a los que tanto recurre en actos oficiales, ya que se han convertido para ella en una especie de uniforme comodín. Se trata de un traje de la firma alemana Hugo Boss, con pantalón ligeramente acampanado y chaqueta con doble botonadura. Un diseño que estiliza mucho la figura de doña Letizia y que ya ha llevado en múltiples ocasiones, por ejemplo, cuando acudió junto a la infanta Sofía a apoyar a la selección femenina de fútbol en el mundial de Australia en el verano de 2023. También fue el traje que escogió para la graduación de su hija menor en el Atlantic College de Gales.

La Reina Letizia en Almería. (Foto: Gtres)

En este caso lo ha combinado con una blusa de color blanco que aportaba al conjunto un aire muy formal. Como calzado ha llevado sus inseparables mocasines negros de tacón cuadrado de Massimo Dutti, que se han convertido en su calzado preferido en los últimos tiempos. Además, ha apostado por unos pendientes de la firma Gold&Roses y su sortija de oro de Coreterno.

Aunque a su llegada hemos podido ver el estilismo de la Reina al completo, ya dentro de las instalaciones de la Estación Experimental Cajamar doña Letizia se ha colocado una bata blanca. La esposa de Felipe VI ha recorrido toda las instalaciones y ha podido conocer de primera mano los últimos proyectos en los que están trabajando allí.

La Reina Letizia en Almería. (Foto: Gtres)

La agenda de la semana

Ha sido el primer compromiso público de la Reina Letizia esta semana, marcada por los viajes internacionales de Felipe VI. El monarca estuvo este lunes en la toma de posesión del nuevo presidente de Portugal y ahora se encuentra en Chile, donde también va a asistir a los actos con motivo del relevo en la presidencia. El jueves don Felipe estará en Bolivia para una visita oficial.

En el caso de doña Letizia, además de este compromiso en Almería, el miércoles la Reina participará en una serie de audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Doña Letizia se va a reunir con una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), con los coordinadores del Proyecto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón y con representantes de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España, que celebra su 25 aniversario. Ya el jueves, la Reina cerrará su agenda en Alcalá de Henares, donde asistirá a la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional.