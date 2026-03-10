Mafalda Carbonell, hija de Pablo Carbonell, confirma la amistad de su tía con la reina Camila

Desde el pasado viernes hasta el próximo 15 de marzo, Málaga recibirá a una larga lista de rostros conocidos de nuestro país con motivo de la celebración de la 29ª edición del Festival de Málaga. Entre estas fechas, se presentará lo mejor del cine español, destacando estrenos de largometrajes, documentales, cortometrajes y series. Todos los colores es uno de los nuevos proyectos que han sido exhibidos en el certamen de este año, el cual es protagonizado por Mafalda Carbonell, hija de Pablo Carbonell. A su llegada, la joven se ha mostrado muy satisfecha con el resultado, así como también ha señalado que su padre «está muy orgulloso de ella».

Centrándose aún más en su faceta familiar, los reporteros quisieron preguntarle por los rumores que señalan que su tía Mercedes Carbonell (hermana de Pablo Carbonell y prima de Aitana Sánchez-Gijón) mantiene una excelente relación con la reina Camila de Inglaterra. «Sí, tienen relación, algo que esta no tuvo problema en responder. No estoy muy puesta en eso, pero sé que tienen una relación de amistad. Tengo entendido que sí, vaya. […] Debe ser que tienen conexión, sí», explicaba.

Mafalda Carbonell en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Mafalda añadía que su tía «hacía unos retratos espectaculares» y que tal vez, a raíz de ellos, había conseguido acercarse a la reina Camila. Y es que cabe destacar que en 2024, durante una visita a los Kindred Studios de Londres, la esposa del rey Carlos III quedó completamente enamorada de un retrato que pintó la mencionada de la princesa Charlotte, algo que propició un encuentro con la propia autora.

La Reina Camila en los Kindred Studios de Londres. (Foto: Gtres)

Tal y como reveló Mercedes Carbonell a la revista ¡Hola!, cuando la reina Camila se acercó a su cuadro «sintió mucha cercanía en todo momento». «Es como cualquier otra persona. Yo soy monárquica, pero no me impresionó», decía. En las distancias cortas, la artista definió a la reina como una persona «muy entrañable». «Tiene 76 años y yo no sé cómo sería cuando era más joven, pero ahora provoca ternura y es una persona muy dulce», expresaba.

La princesa Charlotte no fue el primer miembro de la familia real británica que sirvió de inspiración para Mercedes Carbonell. Y es que anteriormente también pintó un retrato de Meghan Markle. Nació en Cádiz, pero a día de hoy, vive a caballo entre Barbate (su ciudad natal) y Londres. Se mudó a la capital británica debido a la depresión que sufría por el fallecimiento de su hermana Nuria. Allí comenzó de cero trabajando en una residencia de ancianos y, posteriormente, como limpiadora en la Thomasin Margaret Guinness. Después formó parte del servicio en casa del cónsul de Maldivas y, mientras hacía sus quehaceres, no dejaba de lado su pasión por la pintura, donde ha llegado a conseguir hacer retratos de figuras de la jet set del país, como Matthew Freud, tataranieto del padre del psicoanálisis Sigmund Freud y sobrino del cotizado pintor y grabador Lucian Freud.