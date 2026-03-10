Nuevo golpe para Sarah Ferguson: pierde contratos en EEUU por su vínculo con Epstein

Mientras el ex duque de York continúa refugiado en Wood Farm y no se deja ver en público, Sarah Ferguson permanece alejada de los focos. La que fuera cuñada del rey Carlos III ha estado en Emiratos Árabes, Suiza e Irlanda, pero en estos momentos se desconoce su paradero. Algunas fuentes aseguran que Fergie ha acudido a algunos de sus amigos para que la ayuden en este delicado momento, pero todavía no tiene un plan para los próximos meses. Todo depende de cómo evolucione la situación de Andrés.

Sin embargo, lo que parece que no va a tener una solución sencilla son las posibles fuentes de ingresos de Fergie. Cuando se filtraron los correos de la ex duquesa con el pederasta Jeffrey Epstein varias organizaciones zanjaron sus contratos de colaboración con ella y también se puso freno a su carrera literaria. Esto supuso un duro golpe para ella, que había encontrado en la escritura una manera de financiar su ritmo de vida. Ahora se ha sabido que en Estados Unidos le han cerrado las puertas en un nuevo contrato porque nadie quiere relacionarse con ella.

Sarah Ferguson en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Tal como ha trascendido, la ex mujer de Andrés Mountbatten-Windsor tenía pensado escribir un libro de memorias en el que iba a relatar su experiencia personal con la familia real. Al parecer, estaba pidiendo en torno a dos millones de dólares por este proyecto, pero ninguna editorial ha dado luz verde al libro. Nadie está dispuesto a que Fergie saque rédito económico de su relación con el pederasta, por lo que la madre de las princesas Beatriz y Eugenia se ha quedado sin opciones.

Hay que recordar que, al margen de la situación de Andrés, los correos electrónicos que se han desclasificado reflejan que entre Epstein y Sarah Ferguson había una relación muy estrecha, incluso después de que el empresario fuera condenado por delitos sexuales contra menores. De hecho, entre los detalles que se han conocido está que el pederasta estuvo dándole dinero de manera recurrente durante una década y era a él a quien recurría cuando tenía problemas económicos.

Sarah Ferguson en un acto con Andrés. (Foto: Gtres)

Según medios británicos, a lo largo de las últimas semanas la ex duquesa ha intentado, sin éxito, llegar a un acuerdo con varias editoriales estadounidenses, pero todas la han rechazado o bien ni siquiera le han dado respuesta: “A nadie le interesa que ella pueda sacar provecho del escándalo que ha destrozado a su familia”, asegura una fuente. Una situación sobre la que se ha pronunciado el escritor británico Robert Jobson, que asegura que está absolutamente desesperada por conseguir dinero.

Un nuevo golpe para la ex cuñada del rey Carlos III, que en el pasado trabajó como corresponsal del programa Today de la NBC y apareció como el rostro de Weight Watchers en anuncios publicitarios.

Beatriz y Eugenia, apartadas de la familia real

Aunque hasta ahora el foco se había centrado en Andrés y en Sarah Ferguson, en los últimos días se ha sabido que tanto el rey Carlos III como el príncipe de Gales han decidido que es mejor que las princesas Beatriz y Eugenia permanezcan alejadas de la familia real hasta que la situación se aclare. De momento ya se les ha comunicado que no pueden ir este año a Ascot, pero es probable que no las veamos con los Windsor hasta que acabe el año.