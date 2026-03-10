Ana Boyer y Fernando Verdasco, junto a sus hijos, han evacuado Doha debido a la creciente tensión en Oriente Medio. En un primer momento la hija y el yerno de Isabel Preysler mostraron tranquilidad por la situación. Fue precisamente la empresaria la que enviaba un comunicado a través de sus redes sociales: «Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que termine pronto». Por su parte, el ex tenista dejó claro que confiaba en Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar. «No tenemos miedo, porque sabemos quién nos va a proteger», dijo en un comunicado. Sin embargo, el clan ahora ha cambiado de opinión y ha decidido regresar a España. ¿El motivo? La preocupación de sus familiares debido a los recientes ataques y represalias en la región, sumados al cierre parcial o total del espacio aéreo en el Golfo tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El refugio de Ana Boyer en España

La decisión de Ana Boyer y Fernando Verdasco ha supuesto que el matrimonio, que espera su cuarto hijo -que será, a su vez, su primera niña- fije su residencia para las próximas semanas en Villa Meona, la mansión de Isabel Preysler -cuyo nombre se escogió por los trece cuartos de baño- que compró durante su matrimonio con Miguel Boyer y que está ubicada en la exclusiva zona de Puerta de Hierro.

En esta residencia de 5.045 metros cuadrados de parcela y 2.000 edificados, la hermana de Tamara Falcó pasará la recta final de su cuarto embarazo. Una casa blindada que han mostrado en varias ocasiones, así como algunas de sus localizaciones, como el verdadero refugio de Ana Boyer.

Pese a que lleva varios años viviendo en Doha, la mujer de Verdasco siempre que puede -y más si tiene compromisos profesionales-, vuelve a España para estar con su familia. Aunque la pequeña de las hijas de Preysler se caracteriza por su discreción, en redes sociales no ha tenido problema alguno en mostrar algunos de sus rincones de su habitación, que se ha transformado mucho desde su infancia.

La zona del tocador y el baño dentro de la habitación de Ana Boyer. (Fotos: Redes Sociales)

Probablemente, el cuarto de Boyer era muy distinto cuando era una niña -y que ahora comparte con el padre de sus hijos-. Se trata de una suite con todas las comodidades y que cuenta con varias estancias conectadas. La primera de ellas, el dormitorio, que cuenta con una cama de matrimonio con un cabecero oscuro de terciopelo y un sillón.

Gracias a sus redes sociales, Boyer ha descubierto que su habitación consta de un baño dentro, un amplio vestidor donde probablemente guarde algunas de sus prendas más icónicas e incluso un tocador donde maquillarse y aplicarse su skincare.